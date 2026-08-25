Младенец / © Freepik

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Молодая мать новорожденного Меган Поппс заметила необычный запах своего сына, когда семья вернулась из роддома. Женщина описывала его как очень сладкий — запах блинов и кленового сиропа. Сначала она не уделила этому внимания, но впоследствии выяснилось, что это симптом редкого метаболического заболевания.

Об этом идет речь на unilad.

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История семьи

Меган Поппс и Девон Дебелак стали родителями Лео Дебелака в феврале 2026 года. После стандартных обследований Меган, которой 30 лет, вместе с ребенком выписали домой.

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В первые дни дома женщина несколько раз обращала внимание на необычный запах сына.

«Мы несколько раз говорили друг другу, что Лео очень сладко пахнет. Это очень сладкий, почти приторный запах блинов и кленового сиропа», — рассказала Меган.

Сначала мама предположила, что причина может быть гораздо проще. В больнице она ела блины и подумала, что могла случайно испачкать едой одеяло или одежду ребенка.

Анализ новорожденного показал отклонение

Через несколько дней после возвращения домой семье сообщили о необычном результате стандартного теста новорожденного, известного как «тест из пятки». Анализ показал неопределенный результат в отношении аминокислот.

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«Нам сказали, что тест нужно повторить, поскольку один из показателей оказался неопределенным. На следующий день мы поехали сдавать его повторно. Я позвонила по телефону и узнала, что неопределенным был именно профиль аминокислот Лео», — рассказала женщина.

Меган начала искать информацию о возможных причинах такого результата и нашла описание болезни кленового сиропа (MSUD) — редкого наследственного нарушения обмена веществ.

С этим заболеванием организм не может расщеплять определенные компоненты белка. Одним из характерных симптомов может быть сладковатый запах, похожий на аромат кленового сиропа, от мочи, пота или ушной серы.

После этого Меган снова отвезла сына в больницу. Медики обнаружили критически высокие показатели аминокислот и подтвердили диагноз. Лео провел в больнице три недели.

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«Когда я прочла об этом заболевании и увидела, насколько оно редко, нам было трудно понять, что именно это могло происходить с нашим ребенком», — сказала Меган.

Перед поездкой в отделение неотложной помощи родители даже взяли с собой одежду сына, чтобы показать врачу запах.

«Мы упаковали его одежду и загрязненный боди, чтобы показать врачу, что он пахнет блинами. При этом запаха мочи вообще не было», — вспоминает мама.

Лео придется всю жизнь контролировать питание

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, однако ему придется соблюдать строгие ограничения в питании на протяжении всей жизни.

«Он будет на очень суровой веганской диете, ему придется полностью избегать мяса и молочных продуктов. Он будет считать количество потребляемого белка до конца жизни», — рассказала Меган.

По ее словам, ребенок остается под угрозой метаболического кризиса. Его могут спровоцировать чрезмерное потребление белка, продолжительное голодание, болезнь или сильный стресс.

Меган считает, что именно необычный запах помог вовремя обратить внимание на проблему и спасти жизнь сыну.

«Я думаю, что этот запах блинов и кленового сиропа точно помог ему спасти жизнь. Если бы у нас не было ничего конкретного, как этот запах, мы могли бы убедить себя, что все нормально, и не понять, что происходит», — сказала она.

Женщина опасается, что без своевременной диагностики состояние мальчика могло быстро ухудшиться.

«Он мог бы впасть в кому в течение нескольких дней или даже умереть», — отметила Меган.

Напомним, ранее речь шла о болезнь Альцгеймера и может ли она передаваться из-за переливания крови.

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