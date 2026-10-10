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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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«Мама хочет нас всех убить»: женщина зарезала месячную дочь и ранила двух сыновей — шокирующие детали дела

В Польше окончательно осудили горе-мать, убившую младенца и пытавшуюся зарезать двух сыновей.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Игрушка.

Игрушка / © pixabay.com

В Польше поставили точку в одном из самых громких уголовных дел последних лет. Верховный суд оставил приговор Магдалени Д.-М. Ее приговорили к 25 годам лишения свободы за убийство месячной дочери и покушение на убийство двух сыновей.

Об этом сообщило польское издание RMF24/PAP.

Судебный процесс происходил в закрытом режиме — из-за защиты пострадавших детей и через материалы психиатрических экспертиз. Верховный суд суд отклонил кассацию защиты, завершив продолжавшуюся более двух лет судебную борьбу. Заметим, что прокурор просил для женщины пожизненное заключение.

Что известно о трагедии

Кровавый инцидент произошел в начале сентября 2022-го в одном из жилищ в варшавском районе Вилянув. По данным следствия, между Магдаленой Д.-М. и его мужем возникла ссора. Когда мужчина ушел из квартиры, женщина осталась одна с тремя детьми. В это время произошли ужасные события.

Лунная девочка погибла от ножевых ранений в грудь. Ее братья в возрасте трех и девяти лет получили тяжелые травмы: младший мальчик был ранен в голову, а старший — в шею.

Девятилетний мальчик, пытаясь спастись, прислал бабушке сообщение: «Мама хочет нас всех убить». Благодаря скорейшей реакции семьи и полиции мальчиков удалось спасти.

После нападения женщина скрылась из квартиры. Ее задержали через несколько часов на кладбище в Старых Бабицах. По выводам психиатров и психолога, к моменту совершения преступления Магдалена Д.-М. была вменяемой и осознавала свои действия.

Нападения в школах Польши — последние новости

В последние несколько дней в школах Польши произошло несколько опасных инцидентов. Вблизи Вышкова в Мазовецком воеводстве, бывший ученик ворвался в школу с ножами — погибла уборщица. В Комплексе профессиональных школ №4 в Остроленке один из учеников ранил девять человек, среди которых были учителя.

Из-за смертельных приступов родители боятся отпускать детей в школу. Полицейских нарядов не хватает на все заведения. Для самой Польши подобные случаи агрессии стали беспрецедентными. Ситуацию осложняет еще и то, что нарушителями оказались сами ученики, а не посторонние, проникшие на территорию.

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