Мама инсценировала похищение двухлетнего сына: от кого она хотела получить выкуп

Колумбийская мать обвиняется в инсценировании похищения ее собственного маленького сына вместе с несколькими сообщниками с целью получения выкупа от отца мальчика.

Об этом пишет odditycentral.com.

В воскресенье вечером, 12 ноября, новость о похищении мальчика в Карибе Верде к югу от Барранкильи начала распространяться со скоростью лесного пожара. Двухлетнего ребенка "вырвали прямо из рук ее беспомощной матери, когда она шла по улице".

Двое "нападающих" в шлемах подъехали к женщине на мотоциклах, запугали ее, а затем уехали с ребенком. Когда на место происшествия прибыла полиция, они начали допрашивать женщину о случившемся и главным приоритетом стал поиск несовершеннолетнего. Вскоре кто-то сообщил о присутствии ребенка, подходящего под описание жертвы похищения, в одной из квартир. В дом ворвалась бригада полиции, только вместо нападавших в масках они обнаружили мальчика на попечении подруги его матери.

Около полуночи женщина позвонила в полицию и сообщила, что ее 17-летний сын пришел домой с мальчиком, который соответствует описанию жертвы. Допросив парня, офицеры узнали, что он был другом матери мальчика и что она попросила его позаботиться о сыне в течение нескольких дней, когда она пыталась потребовать у отца мальчика 60 миллионов песо (14 700 долларов США).

Колумбийские СМИ сообщают, что двухлетний ребенок сейчас находится на попечении отца, а мать ждет предъявления обвинений в тюрьме.

Напомним, собака вынюхала у женщины смертельную болезнь. Это вдохновило ее на создание благотворительной организации.

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