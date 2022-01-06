"Мама не смогла выехать": россияне сообщают о закрытии границы Казахстана с Челябинской областью

"Мама не смогла выехать": россияне сообщают о закрытии границы Казахстана с Челябинской областью

Добраться дочери, которая проживает в РФ, не смогла жительница Джетигары.

В России Челябинская область приостановила сообщение с Казахстаном, где с начала января 2022 продолжаются массовые протесты.

Об этом сообщает "КП-Челябинск" со ссылкой на местных жителей и туроператоров.

Как рассказали жители Челябинской области, приостановлено автобусное сообщение с Казахстаном. По словам одной из женщин, в связи с этим ее мать не смогла доехать к ней в российский Челябинск из казахстанского города Джетигар. Она говорит, что мать сдала ПЦР и собиралась к ней, но уехать не смогла.

"Вчера не было интернета, повсюду дежурит полиция. В остальном спокойно", – уточнила женщина.

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Кроме того, турагентство, организующее туры в Нур-Султан, сообщило об остановке работы из-за закрытия автомобильной границы с Казахстаном.

Заметим, что официальной информации о закрытии границ пока нет.

Напомним, 5 января президент Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев одобрил отставку правительства страны на фоне массовых протестов из-за цены на газ.

Токаев в эфире одного из казахских телеканалов сообщил, что обратился за военной поддержкой к партнерам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для преодоления в стране массового протеста.

А 6 января на фоне массовых протестов в Казахстане Токаев дал десять срочных поручений правительству.

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