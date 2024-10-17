Мама посадила детей на 23-м этаже на внешний блок кондиционера, чтобы разозлить мужа – фото

В Китае женщина заставила своих двух маленьких детей сидеть на кондиционере у своей квартиры на 23-м этаже, чтобы позлить их отца.

Об этом пишет SCMP.

Жители общины в Лояне, провинция Хэнань, услышали плач маленькой девочки утром 10 октября и обнаружили ее вместе с братом в опасной ситуации.

Их мама сидела на подоконнике, громко споря со своим мужем и не давая ему подойти к детям.

Мама посадила детей на кондиционер / Фото: China News

На кадрах видно, что на обоих детях не было ни одного защитного снаряжения, а испуганная девочка плакала, в то время как маленький мальчик оставался относительно спокоен. Непонятно, о чем именно спорили супруги.

Мама посадила детей на кондиционер/Фото: China News

Местный житель сообщил об инциденте в полицию.

"Пожарная машина приехала и детей спасли", — сказал представитель местной Федерации женщин и детей, добавив, что они расследуют этот случай.

Полиция тоже расследует инцидент. О том, будет ли мама наказана, не сообщается.

Напомним, отец нанял проститутку для своего 13-летнего сына и предложил ему кокаин. Все закончилось не так, как он себе планировал.

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