Мама посадила детей на 23-м этаже на внешний блок кондиционера, чтобы разозлить мужа – фото

Она сидела на соседнем подоконнике.
В Китае женщина заставила своих двух маленьких детей сидеть на кондиционере у своей квартиры на 23-м этаже, чтобы позлить их отца.
Об этом пишет SCMP.
Жители общины в Лояне, провинция Хэнань, услышали плач маленькой девочки утром 10 октября и обнаружили ее вместе с братом в опасной ситуации.
Их мама сидела на подоконнике, громко споря со своим мужем и не давая ему подойти к детям.
На кадрах видно, что на обоих детях не было ни одного защитного снаряжения, а испуганная девочка плакала, в то время как маленький мальчик оставался относительно спокоен. Непонятно, о чем именно спорили супруги.
Местный житель сообщил об инциденте в полицию.
"Пожарная машина приехала и детей спасли", — сказал представитель местной Федерации женщин и детей, добавив, что они расследуют этот случай.
Полиция тоже расследует инцидент. О том, будет ли мама наказана, не сообщается.
Напомним, отец нанял проститутку для своего 13-летнего сына и предложил ему кокаин. Все закончилось не так, как он себе планировал.
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