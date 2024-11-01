Мама прыгнула в Ниагарский водопад с двумя детьми: тревожные сообщения женщины перед самоубийством

Мама, которая прыгнула в Ниагарский водопад со своими двумя маленькими детьми, опубликовала последние тревожные сообщения в социальных сетях перед тем, как все трое погибли.

Об этом сообщает Metro.

33-летняя Кьянти Минс и ее дети, 9-летний Роман Россман и 5-месячная Мекка Минс, перелезли через защитное ограждение на острове Луна и упали в водопад высотой 60 метров. Их тела до сих пор не найдены.

14 октября на странице в Facebook Кьянти заявила, что ее сердце разбито и она чувствует себя плохо из-за разрыва с отцом своей дочери.

Публикация Кьянти / Фото: Facebook

"Так как я была тупой беременной дурой, которая клялась и божилась, что не хочу его", — написала женщина в ответ на вопрос о том, почему разорвались их отношения.

Тремя днями ранее Кьянти написала, что ее самая большая цель — "стать спокойной женщиной в любой ситуации". "Я устала от раздражения, гнева, печали и ярости", – добавила она.

Публикация Кьянти / Фото: Facebook

1 октября она мечтала о том, чтобы ее семья снова была вместе. "Пожалуйста, оставьте меня в покое, я люблю ее отца", – написала она. "Я хочу вернуть свою семью обратно. С уважением к Идгафу, что бы я не говорила о нем раньше или что бы ни думал кто-то другой".

А 28 сентября Кьянти сетовала: "Я бы хотела, чтобы меня кто-то любил, потому что мужчина, который должен, этого не делает".

Кьянти Минс / Фото: Facebook

Кьянти работала консультантом по домашнему насилию и получила степень бакалавра по социальной работе в 2019 году, а также степень магистра по этому же предмету, согласно ее профилю на LinkedIn. Сообщается, что все трое были обитателями Ниагарского водопада.

В среду полиция штата Нью-Йорк заявила, что "инцидент был умышленным по своей природе".

Кьянти с ребенком / Фото: Facebook

Государственный патрульный Джеймс О'Каллаген сказал, что существует "многие меры безопасности", и что эти трое не могли "просто так попасть туда".

"Все всегда говорят: "Был ли красный флаг, было ли предупреждение?". Да? Здесь мы этого не видим. Мы не видим этого красного флага, предупреждения или индикатора, который бы указывал на то, что ситуация в долгосрочной перспективе ухудшилась", – сказал О'Каллаген, передает ABC News. "Или что-то произошло внезапно, или... Это та область, в которой мы сейчас не совсем уверены. Лучшее, что мы можем сделать для семьи – это вернуть тела, если это будет возможно".

Дети Кьянти Минс / Фото: Facebook

Напомним, студент покончил с собой после неудачной пересадки бороды агентом по недвижимости. Процедура оказалась сплошной катастрофой.

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