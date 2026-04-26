Мама решилась на эвтаназию после смерти единственного сына

Реклама

56-летняя жительница Великобритании решила прибегнуть к ассистированному самоубийству в Швейцарии после трагической потери единственного сына.

Об этом пишет Daily Mail.

Женщина описывает свою жизнь как «муку», которая не проходит даже после лет терапии. Венди Даффи после трехлетней процедуры получила разрешение на проведение эвтаназии в клинике Pegasos. Ее решение сформировалось через четыре года после смерти сына Маркуса.

Реклама

Женщина вспоминает, что стала свидетелем его гибели – он задохнулся в собственном доме. С тех пор, несмотря на отсутствие физических болезней, она не смогла вернуться к нормальной жизни.

По ее словам, она обращалась к врачам, проходила терапию и принимала лекарства, однако это не дало желаемого результата.

"Можно пройти все консультации и принимать препараты, но они не могут прожить мою жизнь вместо меня", - пояснила она в комментарии журналистам.

Несмотря на поддержку семьи, женщина признается, что не может смириться с потерей. Она рассказывает, что до сих пор каждый вечер обращается к сыну, храня его прах в специальном ящике.

Реклама

Она заплатила 10 000 фунтов стерлингов (около 595 260 гривен), написала письма своим близким, выбрала, что наденет на смертное ложе, и музыку, которая, как она настаивает, будет последним, что она услышит.

«Можешь выбрать любую песню, которую хочешь. Я пойду под Леди Гагу и Бруно Марса, чтобы они пели Die With A Smile», – сказала Венди.

Перед поездкой в Швейцарию Венди поделилась деталями процедуры. По ее словам, согласно закону пациент должен самостоятельно ввести препарат.

Она отметила, что действие препарата наступает быстро: в течение минуты человек теряет сознание, а вскоре наступает смерть.

Реклама

Законодательство Швейцарии предусматривает несколько ключевых условий для ассистированного самоубийства: человек должен быть способен принимать решения, действовать добровольно и самостоятельно, а помогающие не могут иметь корыстных мотивов.

В результате специалисты сочли психологическое состояние Венди достаточным основанием для проведения процедуры. Сообщается, что она уже отправилась в Швейцарию для реализации своего решения.

