Мама уехала к бойфренду: 9-летний мальчик два года один жил в квартире без отопления и электричества

Во Франции 9-летний мальчик вынужден был жить один в холодной квартире в течение двух лет после того, как его мать переехала к своему парню в соседний город.

Об этом пишет Oddity Central.

В период с 2020 по 2022 год неназванный мальчик выживал в основном за счет сладостей, консервов и подачек соседей, а его мама комфортно жила в доме своего парня, всего в 5 километрах. Она заходила один раз, чтобы посетить его и принести немного еды, но никогда не задерживалась надолго и ни разу не взяла его к себе. Именно из-за этих спорадических визитов соседям понадобилось так много времени, чтобы понять, что мальчик живет один, и, наконец, позвонить в полицию.

Когда жандармы вошли в квартиру мальчика в жилом доме для малообеспеченных слоев населения в Нерсаке, они обнаружили пустой холодильник, мусорное ведро, полное оберток от тортов и пустых банок из-под еды, и никаких признаков взрослого человека – ни одежды, ни обуви, ни даже зубной щетки. Допросив мальчика, они подтвердили, что он уже два года живет один и что его мама редко навещает его.

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Александру, мать мальчика, нашли в доме ее парня в Сирейле, где соседи даже не знали, что у нее есть сын, не говоря уже о том, чтобы видеть его. Однако она категорически отрицала, что бросила мальчика, утверждая, что он жил с ней. На вопрос судьи, почему сам мальчик обвинил ее в том, что она бросила его на два года, она смогла ответить только: "Я не знаю, почему он так говорит".

Ничего из того, что утверждает Александра, не сходится. Она обвиняет соседей, подтвердивших историю ее сына, в том, что они "проблемные люди", и настаивает на том, что она ежедневно водила мальчика в школу, хотя данные отслеживания телефонов показывают обратное. "Я всегда забывала телефон дома", – пояснила она.

Что касается того, почему люди всегда видели, как она выходила из квартиры сына одна каждый раз, когда посещала его, 39-летняя женщина утверждает, что она всегда сажала его в автобус в Сирейл, а сама ехала домой на скутере, о чем властям и судье было очень тяжело поверить.

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С тех пор как в прошлом году мальчика отдали в приемную семью, Александра приезжала к нему в гости только дважды, и теперь он решил разорвать с ней все связи. Недавно судья приговорил ее к 18 месяцам лишения свободы условно за пренебрежение своим ребенком, однако ей придется носить электронный браслет на лодыжке только в течение шести месяцев.

Относительно мальчика педагог описал его как "очень зрелого, очень выносливого и самостоятельного, возможно даже слишком". Учитывая трудности, которые ему пришлось пережить – терпеть зимы без тепла, необходимость прятаться на ночь под множеством одеял, купаться в холодной воде или жить в полной темноте, потому что большую часть времени у него не было ни отопления, ни электричества, легко понять, почему он так быстро повзрослел.

Несмотря на свое печальное положение, мальчик каждый день ходил в школу и так хорошо учился в классе, что его учителя ни о чем не подозревали.

Напомним, женщина, усыновившая ребенка, откровенно призналась, почему сожалеет об этом. Она хотела бы вернуть время назад и все изменить.

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