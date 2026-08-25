Маму и двухлетнюю дочь убила молния на глазах отца: жуткие детали трагедии

Молния убила женщину и ее маленькую дочь в США / © Pexels

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В воскресенье, 23 августа, в городе Маргейт в американском штате Флорида прямой удар молнии трагически унес жизни Кении Глазго и ее двухлетней дочери Кеннеди. Прохожие заметили женщину с ребенком без сознания прямо на тротуаре, однако после оперативных реанимационных мероприятий они скончались в больнице.

Об этом сообщает LADBible.

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Исповедь отца и жуткие обстоятельства

Муж погибшей, Камерон Глазго, стал непосредственным свидетелем этого жуткого инцидента. Он назвал такое трагическое стечение обстоятельств случаем "один на миллион". По словам мужчины, разряд молнии ударил внезапно, поэтому он почувствовал лишь остаточное напряжение и мгновенно увидел родных без сознания.

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«Я видел все. Молния ударила, меня ударило остатками с земли, я посмотрел и увидел их», — рассказал Камерон журналистам.

Местный житель Принса Муди также поделился своими впечатлениями от мощной непогоды. Он живет неподалеку от места трагедии и видел вспышку.

"Я услышал самый громкий удар молнии и гром, которые только мог слышать, а сквозь мое окно прошло оранжевое свечение", - отметил очевидец.

Помощь семье и статистика жертв

По данным Национального совета по безопасности от молний, Кения и Кеннеди стали одиннадцатой и двенадцатой жертвой стихии в Соединенных Штатах в этом году. В эмоциональном сообщении в Facebook Камерон назвал жену своим «лучшим другом». Также он подчеркнул ее невероятную доброту и готовность всегда приходить на помощь другим.

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«Моя жена имела самое большое сердце в мире, она заботилась только обо всех остальных и никогда не заботилась о себе», — написал смущенный мужчина.

Теперь Камерон будет самостоятельно воспитывать Кенсли — сестру-близнецу погибшей Кеннеди. Чтобы поддержать отца-одиночку в это тяжелое время, волонтеры открыли страницу сбора средств на платформе GoFundMe.

«Кенсли всего два года. Хотя она, возможно, еще не до конца понимает масштаб случившегося, потеря матери и сестры-близнецы навсегда станет частью ее истории», — написали инициаторы сбора.

Камерон Глазго стал свидетелем гибели своей жены и двухлетней дочери в результате неожиданного удара молнии во Флориде / © Facebook

Организаторы направят все пожертвования на обеспечение базовых потребностей ребенка и оплату его образования. Это поможет одинокому отцу устроить жизнь в новой страшной реальности.

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Напомним, восхождение на активный вулкан Этна закончилось трагедией для 30-летнего туриста из США. Мужчину ударила молния на вулкане , который в последние недели демонстрирует высокую активность.

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