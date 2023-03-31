Мания величия путинской России: "государство-цивилизация", которой мешают США и "англосаксы"

В пятницу, 31 марта, президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил новую концепцию внешней политики государства-агрессора. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации Кремля.

ТСН.ua собрал главные тезисы этого документа, регулирующего внешнюю политику РФ.

Документ объемом 42 страницы состоит из шести разделов и содержит всего 76 пунктов. Концепция обязана служить для стратегического планирования и является системой представлений о государственных интересах РФ во внешнеполитической сфере.

О роли России в мире

Россия в этом документе названа "самобытным государством-цивилизацией, сплотившим русский народ и другие народы, составляющие культурно-цивилизационную общность Русского мира".

В концепции говорится об "уникальной миссии" России по "поддержанию глобального баланса сил" и "обеспечения условий для мирного, поступательного развития человечества".

В документе использовано еще одно определение для государства-агрессора – "суверенный центр мирового развития".

Об интересах России

В национальные интересы включены, в частности, защита конституционного строя, суверенитета и целостности страны от "деструктивного иностранного влияния", граждан и организаций — от "иностранных противоправных посягательств", а общества в целом — от "информационно-психологического влияния" из-за рубежа.

Россия может использовать свои вооруженные силы для защиты или предотвращения нападения на себя или своих союзников

О главных недругах

Главным источником "рисков" и "антироссийской политики" в концепции названы США.

Россия теперь заинтересована не в "выстраивании взаимовыгодных отношений" с США, а в "мирном сосуществовании" и "установке баланса интересов".

В новой концепции введено понятие "англосаксонские страны". Отношения с ними будут выстраиваться "в зависимости от степени их готовности отказаться от недружественного курса по отношению к России и уважать ее законные интересы".

В концепции признается, что возрос риск столкновений между крупными, в частности, ядерными государствами, до мировой войны. Россия, как говорится в документе, "не считает себя врагом Запада", но готова "отстаивать свое право на существование и свободное развитие всеми имеющимися средствами".

Для отражения угроз Россия, как говорится, готова применять "симметричные и асимметричные меры", в том числе с использованием армии.

О сопредельных странах

Отношения со смежными государствами в концепции названы важнейшими для безопасности России. Фактически эти государства отнесены к российской сфере влияния: Россия, например, обязуется противодействовать размещению инфраструктуры "недружественных", то есть западных, государств в этих странах.

Она также будет оказывать помощь своим союзникам и партнерам, независимо от их международного признания.

В документе говорится, что Москва активизирует процесс оформления в рамках международного права своей государственной границы и юрисдикции над управляемыми территориями.

Если в предыдущей концепции декларировалась заинтересованность России в развитии отношений с Украиной и урегулировании "внутриукраинского конфликта", то в новом документе Украина не упоминается совсем — только "украинское направление", на котором Россия защищает свои жизненно важные интересы.

О сотрудничестве с "дружественными странами"

Россия считает особенно важным углубление связей с глобальными дружественными центрами силы – Индией и Китаем.

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Она также будет способствовать становлению Африки как влиятельного центра мирового развития и наращивать сотрудничество с Латинской Америкой (отдельно выделены Бразилия, Венесуэла, Куба и Никарагуа).

РФ предоставит всеобъемлющую поддержку Абхазии и Южной Осетии, народ которых "сделал выбор в пользу углубления интеграции" с ней.

Москва видит своим приоритетом укрепление сотрудничества в зоне Каспийского моря.

РФ намерена укрепить отношения с Ираном, Турцией, Саудовской Аравией, Египтом и Сирией.

Страны Европы, как говорится в концепции, находятся под влиянием США, но если они пересмотрят свою политику, для них найдется "достойное место в Великом Евразийском партнерстве".

В целом, документ повторяет и развивает тезисы о противостоянии с Западом, высказанные ранее российским президентом Владимиром Путиным.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин ранее заявил, что сейчас РФ сражается "за выживание государственности".

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