"Мания величия": разведчики объяснили, чем вызваны решения Путина

Глава отдела анализа РФ Службы военной разведки Дании заявил, что мания величия Путина может являться побочным эффектом применения гормонального лечения некоторых форм онкологии. В то же время он уточнил, что лекарство могло повлиять на решение агрессора начать войну против Украины.

Об этом пишет Berlingske со ссылкой на датскую разведку.

По словам представителя разведки, смертельной угрозы от болезни для диктатора нет. В то же время у него могут быть хронические боли после лечения. Это может объяснять тот факт, что Путин рефлекторно хватается за стол, чтобы облегчить боль. В то же время, разведчики пока не видят предпосылок к тому, что диктатора могут лишить власти.

"Иллюзия величия является одним из известных побочных эффектов гормонального лечения, которое он принимал. Это хроническая боль, от которой он страдает достаточно долго. Поэтому он пытается сидеть и крепко держаться за вещи. Для того, чтобы облегчить боль", — утверждает разведчик.

Напомним:

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