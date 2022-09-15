Маразм крепчал: в МИД России заявили, что Елизавета II "боролась с Бандерой и Шухевичем"

Елизавета II служила в годы Второй мировой войны в рядах территориальной обороны британских вооруженных сил.

Скандальная представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова истерически отреагировала на отказ Британии пригласить российских представителей на похороны королевы Елизаветы II.

Заявление Захаровой опубликовала пресс-служба МИД РФ.

Она признала, что российской стороне отказали в приглашениях на траурные меры из-за агрессии России в Украине.

Захарова заявила, что, мол, Лондон использует свою национальную трагедию в геополитических целях. Далее представительницу МИД РФ "понесло" еще больше – она заявила, что Елизавета II якобы боролась со Степаном Бандерой и Романом Шухевичем.

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"Это особенно кощунственно перед памятью Елизаветы II, которая, как известно, служила в годы Второй мировой войны в рядах территориальной обороны британских вооруженных сил, сражавшихся с нацистами и их украинскими пособниками — С.Бандерой и Р.Шухевичем. Ныне британские элиты на их стороне. А в Москве помнят и продолжают чтить память всех ветеранов, внесших вклад в победу", – сказала Захарова.

Как известно, отряды ОУН-УПА боролись как против советских, так и против немецких захватчиков, о чем свидетельствуют многие исторические источники. Ни ОУН, ни УПА и их члены не были осуждены Нюрнбергским трибуналом.

Отметим, Елизавета ІІ 1945 присоединилась к Женской вспомогательной территориальной службы, где выучилась на водителя и получила звание лейтенанта. Ее военная служба длилась пять месяцев.

Напомним, что Россию, Беларусь и Мьянму не пригласили на похороны королевы Елизаветы II.

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