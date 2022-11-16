Марк Милли на пресс-конференции после Рамштайна объяснил свое заявление о необходимости переговоров с РФ

Глава Объединенного комитета руководителей штабов американской армии Марк Милли объяснил свое недавнее заявление о необходимости переговоров Украины со страной-агрессором.

Об этом шла речь во время пресс-конференции после седьмого заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

"Если спросить у военных, сугубо с военной точки зрения, выбить россиян физически из Украины – это очень сложная задача. И этого не произойдет в ближайшие несколько недель. Разве что российская армия полностью развалится, что маловероятно. Итак, с точки зрения вероятности украинской военной победы, которая определяется как изгнание россиян со всей Украины, включая Крым, вероятность того, что это произойдет в ближайшее время, невысокая", – заявил Милли.

Он отметил именно военную точку зрения.

По политической же, по его словам, решение возможно.

"Россияне уйдут оттуда. Это возможно. Вы хотите вести переговоры с позиции силы. Россия сейчас отступает. Российские военные очень страдают. Руководству действительно плохо. Они потеряли очень много живой силы. То есть российская армия чувствует себя очень плохо. То есть нужно разговаривать тогда, когда вы в позиции силы, а ваш оппонент – нет, сейчас для этого есть возможность – это политическая воля, это все, что я говорю.

Известно, что 15 ноября генерал Милли пытался дозвониться начальнику генштаба РФ Валерию Герасимову, но попытки не увенчались успехом.

Напомним, Марк Милли во время заседания Экономического клуба Нью-Йорка отметил мастерство украинцев в побуждении россиян к бегству из Херсона. Однако генерал добавил, что вряд ли Киев может одержать сейчас полномасштабную военную победу.

В то же время у президента США Джо Байдена продолжают публично заявлять, что Вашингтон не давит на Киев.

Также в Белом доме заверили, что не ведут непубличных переговоров с Россией по Украине, а обсуждают только те вопросы, которые касаются конкретно двусторонних отношений.

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