Несмотря на то, что Блинкен выступал за продолжение войны, он часто против отправки мощного американского оружия в Украину.

В конце 2022 тогдашний глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли предлагал Украине воспользоваться боевыми успехами от деоккупации Херсона и контрнаступления в Харьковской области и начать переговоры с РФ. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен настоял на продолжении войны.

Об этом пишет The New York Times.

Давний помощник президента Байдена объединил десятки стран для защиты Украины, но затем стал "злодеем", пишет NYT.

"В ходе войны ни одна из сторон не стремилась к переговорам, поэтому господин Блинкен был не столько миротворцем, сколько военным стратегом. Погружаясь в детали военной техники и условий на поле боя, он часто выступал против более подверженных риску чиновников Пентагона в пользу отправки мощного американского оружия в Украине", – говорится в статье.

Госсекретарь США Энтони Блинкен / Фото: Associated Press

По информации издания, когда тогдашний глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли в конце 2022 года предложил Украине воспользоваться преимуществами на поле боя, стремясь к мирным переговорам с Москвой, именно Блинкен настоял на том, что борьба должна продолжаться.

Главный дипломат США в то же время имеет долгую историю устойчивой произраильской поддержки. Из-за поддержки Израиля Блинкена критиковали за нарушение тех же принципов, которые он отстаивал в Украине.

"Секретарь Блинкен! Ваше наследие будет геноцидом! Вы навсегда будете известны как "Кровавый Блинкен, секретарь по геноциду", — воскликнул пропалестинисский протестующий во время выступления госсекретаря в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Ранее The New York Times узнал, каким будет предстоящее соглашение Трампа по Украине.

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