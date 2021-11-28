Марокко закрывает авиасообщение для туристов со всего мира из-за нового штамма коронавируса

Марокко закрывает авиасообщение для туристов со всего мира из-за нового штамма коронавируса

Отмечается, что ограничения будут действовать с 29 ноября в течение двух следующих недель.

Власти Королевства Марокко, в связи с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон", приняли решение закрыть пассажирское авиасообщение для туристов со всего мира.

Ограничения будут действовать с 29 ноября в течение двух недель.

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Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу МИД Марокко.

"Сегодня, в воскресенье, межведомственный комитет по отслеживанию COVID объявил о приостановлении всех прямых рейсов для путешественников в направлении королевства на период двух недель", — пишет пресс-служба.

В МИДе Марокко сообщают, что соответствующее решение должно сохранить достижение страны в борьбе с пандемией коронавируса.

"В связи с быстрым распространением нового штамма коронавируса "Омикрон", особенно в Европе и Африке, с целью сохранения достижений Марокко в борьбе с пандемией и защиты здоровья граждан было принято решение приостановить все прямые пассажирские рейсы", — добавляет пресс-. служба.

В течение следующих двух недель страна будет отслеживать ситуацию вокруг распространения нового штамма. В случае ее ухудшения решение о закрытии авиасообщения будет продлено.

Напомним, компания Pfizer сможет адаптировать свою вакцину к новому штамму коронавируса "Омикрон".

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон" как вызывающий беспокойство. Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября органами здравоохранения в странах Южной Африки. Количество случаев выявления этого варианта у больных COVID-19 увеличивается.

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