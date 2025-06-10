Резня в Амстердаме: кем оказался задержанный украинец

Полиция Амстердама выяснила мотивы украинца, раненого в марте ножом пятерых человек / © Associated Press

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Роман Д., 30-летний украинец, подозреваемый в нападении с ножом в Амстердаме в марте этого года и ранении пяти человек, оказался военнослужащим-дезертиром. Расследование выявило странные детали его мотивов и поведения, в частности, давнее желание попасть в европейскую тюрьму.

Об этом сообщает нидерландское издание NOS.

От дезертирства к нападению: стремление к «комфортной тюрьме»

Полиция не сразу смогла установить личность нападающего после инцидента 27 марта, поскольку у него было несколько различных документов. Впоследствии выяснилось, что это были поддельные идентификационные документы пяти его сослуживцев.

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«Казалось, он считал себя своего рода шпионом. Думал, что это круто иметь фальшивые документы», — рассказал один из бывших коллег Романа Д.

Все пятеро военных, чьи данные были использованы, уже дали показания украинской прокуратуре.

По информации СМИ, подозреваемый украинец является действующим военнослужащим ВСУ, бежавшим за границу во время краткосрочного отпуска. Еще до его выезда из Украины он неоднократно выражал желание попасть в европейскую тюрьму.

«Он часто говорил, что хотел кого-то убить в Норвегии, чтобы попасть туда в тюрьму и быть обеспеченным до конца жизни», — рассказал его бывший командир Юрий Малета.

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Норвегия известна своим гуманным тюремным режимом, что, вероятно, и привлекало дезертира. Малета добавил, что Роман «изучал законы разных стран, чтобы понять, как получить пожизненный срок».

Заместитель командира Виктор Быстрык также напоминает разговор с Романом, когда тот делился планами на послевоенную жизнь.

«Я попаду в тюрьму в Европе. Еда там хорошая и комфортная; ничего не нужно делать», — говорил он.

Коллеги Романа в большинстве своем не воспринимали его слова серьезно, считали их шуткой. Однако, когда стало известно о нападении в Амстердаме, Малета подумал: «Мечта идиота сбылась».

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Чудачества поведения, подозрения и дальнейшая судьба

Роман Д. родился в поселке Сартана на Донетчине, которое сейчас оккупировано россиянами. Из-за этого возникли предположения, что нападение с ножом могло быть частью российской операции, ведь европейские разведывательные службы неоднократно предупреждают о попытках России дестабилизировать западные общества.

«Роман годами сражался против россиян; сложно представить, что он будет сотрудничать с ними», — отметил один из них.

Однако полностью исключить такой сценарий его товарищи не могут, предполагают, что кто-нибудь из его родного села, кто теперь работает на Россию, мог бы выйти с ним на связь. Прокуратура Нидерландов заявляет, что рассматривает все возможные сценарии.

Роман Д. вступил в ряды ВСУ еще до мобилизации 2022 года. В 2019 году он служил в артиллерии 503 батальона, который участвовал в обороне Угледара и в районе Херсона. В 2023 году он получил тяжелую контузию в результате взрыва гранаты.

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«Он говорил, что получил сильнейший удар; у него часто было головокружение», — рассказывал его коллега.

После контузии Романа перевели на административную должность, где, по словам военных, он становился все более замкнутым. Коллеги описывают его как безлюдного, провокационного и изменчивого. По словам одного из них, он был «отшельником», другой отмечал, что он постоянно менял мнение и «всегда хотел спорить».

Также вспоминается, что он был в восторге от Илона Маска, восхищался криптовалютой, а недавно стал интересоваться радикальным исламом, много говорил об Аллахе и поддержке Палестины. В то же время, что удивительно, «он был очень активен в поощрении ЛГБТ-сообщества».

Издание отмечает, что судебное разбирательство дела Романа Д. должно начаться в начале июля.

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Напомним, 27 марта 2025 года в центре Амстердама произошла резня. Оказавшийся украинцем мужчина ранил ножом пятерых человек двух пожилых граждан США, 73-летнюю бельгийку, молодого поляка и 19-летнюю девушку, о гражданстве которой нет данных.