Машет хвостом и мяукает к прохожим: в Японии на торговом центре "поселили" огромную кошку

Машет хвостом и мяукает к прохожим: в Японии на торговом центре "поселили" огромную кошку

Очевидно, идея сработала так как теперь посмотреть на мурчика приходят тысячи людей.

Она огромная и мяукает. На японском торговом центре "поселили" кошку.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

3D животное ежедневно появляется на цифровом экране в Токио, который занимает три этажа, в промежутках между рекламой. В семь утра киса просыпаться, ложиться спать будет в час ночи. Главная ее задача на день — махать хвостом и мяукать к прохожим.

Таким образом, авторы пушистого проекта хотят порадовать горожан ну и привлечь их внимание к рекламе, которая транслируется на том же экране.

Новости мира: в Японии на торговом центре "поселили" огромную кошку

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