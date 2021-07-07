Машет хвостом и мяукает к прохожим: в Японии на торговом центре "поселили" огромную кошку

Очевидно, идея сработала так как теперь посмотреть на мурчика приходят тысячи людей.
Она огромная и мяукает. На японском торговом центре "поселили" кошку.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.
3D животное ежедневно появляется на цифровом экране в Токио, который занимает три этажа, в промежутках между рекламой. В семь утра киса просыпаться, ложиться спать будет в час ночи. Главная ее задача на день — махать хвостом и мяукать к прохожим.
Таким образом, авторы пушистого проекта хотят порадовать горожан ну и привлечь их внимание к рекламе, которая транслируется на том же экране.