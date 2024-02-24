"Машина Путина работает": польский журналист о протестах на границе с Украиной

Протесты польских фермеров на границе с Украиной обладают мощным потоком пропаганды и дезинформации. У протестующих возникают лозунги, типа, чтобы "Путин пришел и навел порядок". Было даже знамя Советского союза. Очевидно, что это провокатор. Невозможно, чтобы обычный поляк такое написал.

Об этом УНИАН рассказал польский журналист Томек Вальчак.

Однако, по его мнению, среди протестующих есть люди, которым то ли действительно заплатили, то ли они стали жертвами российской пропаганды. И хотя их очень мало, но провокаторы есть.

"И есть политики, которые никакого влияния на политическую жизнь Польши не оказывают, поддержки избирателей у них нет, но они появляются на границе, чтобы разжечь конфликт. "Машина" Путина работает. Официально об этом не говорят, но я скажу: ситуация на границе провоцирует антиукраинские настроения. Они созревают в обществе. Есть риски, что в перспективе это может повлиять на отношение к украинцам, Украине. С другой стороны, Дональд Туск (премьер-министр Польши – ред.) на пресс-конференции сказал, что мы будем всегда с Украиной, что в плане поддержки ничего не меняется. И Польша намерена поддерживать протестующих, решать их проблемы, например, заключать какие-то соглашения с Украиной об ограничении потока продуктов", — отметил Вальчак.

По словам журналиста, большинство участников блокады на границе Польши с Украиной действительно, верит, что конкуренция со стороны украинских продуктов влияет на их доходы.

Так, в апреле 2023 года запретили поставки украинского зерна в Польшу.

"Его поток сильно уменьшился, и оно не должно оставаться у нас, но... но часть остается. Есть предприниматели, которые пользуются ситуацией. При этом количество въезжающего в Польшу зерна не столь велико, чтобы вызвать падение цен. Протестующие этого не скажут, но статистические данные говорят сами за себя. В то же время есть реальная проблема конкуренции между польскими и украинскими производителями продуктов. Война закончится, Украина присоединится к ЕС, но этот вопрос остается на долгие годы. В ЕС много законов, которые нужно соблюдать, все гораздо строже, чем в Украине. Сейчас ваши продукты дешевле, поэтому есть возмущение", — объясняет Томек Вальчак.

Напомним, в Польше неизвестные снова рассыпали украинское зерно – Кубраков заговорил о диверсии.

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