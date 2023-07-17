Маск боится обеднеть: пожаловался на значительное падение доходов от рекламы в Twitter

Илон Маск заявил о значительном падении доходов от рекламы в Twitter.

Американский миллиардер и основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск, который также недавно купил Twitter, пожаловался на падение доходов от рекламы в социальной сети.

Об этом пишет Reuters.

По его словам, доходы Twitter от рекламы сократились почти вдвое. Также у компании большая долговая нагрузка.

"Нужно достичь положительного денежного потока, прежде чем мы позволим себе роскошь сделать что-нибудь другое", — заявил миллиардер.

Увольнение тысяч работников и сокращение расходов на облачные услуги позволило Twitter сэкономить $1,5 млрд. Такую же сумму социальная сеть платит ежегодно как проценты от долга.

"Это последний признак того, что агрессивных мер по сокращению расходов после того, как Маск приобрел Twitter в октябре, недостаточно, чтобы получить положительный денежный поток", — пишет Reuters.

Для спасения ситуации и возвращения рекламодателей Макс нанял Линду Яккарино. Она уже приступила к исполнению обязанностей и сообщила инвесторам, что Twitter сейчас сосредотачивается на партнерстве с авторами, а также ведет переговоры с политическими деятелями, бизнесом по индустрии развлечений и медиа.

В Twitter заявили, что выбранные создатели контента будут иметь право на получение части дохода от рекламы, которую компания зарабатывает, пытаясь привлечь больше контента на сайт.

Напомним, Илон Маск снова отметился скандальным заявлением о войне в Украине. Он заявил, что в случае "провала" украинского контрнаступления РФ сможет захватить еще больше наших территорий.

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