Маск – больше не самый богатый человек мира: журнал Forbes назвал нового лидера

Самым богатым человеком мира в 2023 году по версии журнала Forbes стал президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно.

Об этом свидетельствуют данные 37-го ежегодного рейтинга самых богатых людей мира от Forbes.

Так, Арно потеснил с лидерской позиции рейтинга изобретателя и миллиардера Илона Маска.

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Состояние президента группы компаний LVMH за последний год увеличилось на 53 млрд дол. и составляют на сегодняшний день 211 млрд дол. Такая прибыль стала самой большой среди миллиардеров. И Арно – единственный бизнесмен в списке, чей капитал превышает 200 млрд долл.

Отметим, что в 2022 году президент LVMH находился только на третьей позиции рейтинга после основателя компаний Tesla, SpaceX Илона Маска и основателя Amazon Джеффа Безоса.

В то же время Маск в 2023 году оказался на второй строчке рейтинга самых богатых людей мира. Его капитал оценивается в 180 млрд долл. Это на 39 млрд. дол. меньше, чем в прошлом году.

Напомним, по данным Bloomberg, по итогам 2022 года первые 500 самых богатых людей мира потеряли 1,4 трлн. В частности, Маск, Безос, Чанпенг Чжао и Марк Цукерберг лишились около 392 млрд дол. из своих совокупных доходов.

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