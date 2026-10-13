Маск бросился спасать республиканцев: миллиардер потратил рекордную сумму на выборы в США

Илон Маск и Дональд Трамп / © Associated Press

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Американский миллиардер Илон Маск уже потратил около 366 млн долларов на политические кампании в преддверии промежуточных выборов в США в 2026 году.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные о финансировании избирательных кампаний.

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По имеющейся информации, с начала избирательного цикла 1 января 2025 Маск потратил на политическую деятельность около 366 млн долларов.

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Из этой суммы 276 млн долларов было направлено только с июля 2026 года. Эти средства должны помочь республиканцам сохранить большинство в Конгрессе, несмотря на то, что перспективы демократов вернуть контроль над Палатой представителей и Сенатом улучшились.

Значительную часть средств миллиардер передал организациям, поддерживающим республиканцев.

В частности, 158 млн долларов получил Senate Leadership Fund — суперкомитет политических действий, работающий над избранием республиканцев в Сенат США.

Еще 76 млн долларов поступило в America PAC — политический комитет, созданный Маском. Организация поддерживает кандидатов от Республиканской партии в семи ключевых штатах и почти в трех десятках избирательных округов Палаты представителей.

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Новые данные о пожертвованиях и расходах политических суперкомитетов должны быть обнародованы после предоставления отчетности за третий квартал в четверг.

Для сравнения, во время президентской кампании 2024 года, на которой Дональд Трамп победил Камалу Гаррис, Маск потратил на политическую поддержку около 290 млн. долларов.

Таким образом, по приведенным данным, расходы миллиардера на нынешний избирательный цикл уже превысили сумму, направленную на поддержку Трампа во время предыдущих президентских выборов.

Ранее сообщалось, что Илон Маск публично поддержал Трампа в его критике Владимира Зеленского, заявив, что украинский президент якобы «зашел слишком далеко».

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Мы ранее информировали, что в Пентагоне обеспокоены тем, что участие Илона Маска в новой стратегической группе может усилить его влияние на оборонные решения США и создать конфликт интересов.

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