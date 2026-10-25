Маск доигрался: после отключений в Украине союзники США ищут альтернативу Starlink

Илон Маск / © Associated Press

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Решение американского бизнесмена Илона Маска ввести ограничения на использование Starlink Украиной усилило беспокойство союзников США относительно зависимости от спутниковой сети SpaceX.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Европейские партнеры опасаются, что зависимость от Starlink создает риски из-за возможности одностороннего отключения сети без предварительных консультаций. Такой механизм фактически позволяет Маске прекратить доступ к критически важной связи.

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично подверг критике использование коммерческих продуктов для политического влияния.

«Чем больше вы занимаетесь политикой с помощью своих продуктов, тем больший вред наносите своему бренду», — написал он Маску. Варшава участвует в финансировании использования Starlink в Украине.

Как отмечает издание, главная проблема состоит в отсутствии готовой конкурентоспособной альтернативы, которая могла бы в кратчайшие сроки обеспечить аналогичные возможности связи.

Одним из немногих европейских операторов спутников на низкой околоземной орбите является OneWeb — дочерняя компания французского концерна Eutelsat.

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Единственной европейской компанией, способной управлять спутниками на низкой околоземной орбите, где доминирует SpaceX, является OneWeb, дочерняя компания французского концерна Eutelsat. Сейчас OneWeb управляет примерно 650 спутниками и планирует увеличить их количество до примерно 1300 к 2030 году. В Starlink на орбите уже находятся более 11 000 спутников», — пишет издание.

В то же время, технология OneWeb имеет ограничения для использования непосредственно на фронте в Украине. Ее терминалы более громоздкие, тяжелые и требующие больше энергии.

Переход из Starlink или военной версии Starshield на систему OneWeb также потребовал бы замены тысяч терминалов, поскольку SpaceX использует собственные технологические решения.

Канадская компания спутниковой связи Telesat представила проект сети Lightspeed, работающей на низкой околоземной орбите. Компания позиционирует ее как систему, которая даст пользователям больше суверенности в сфере связи.

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По плану Telesat первый из 288 спутников должны запустить в декабре, а полноценную эксплуатацию сети планируют начать в начале 2028 года.

Европейский Союз работает над собственной спутниковой инфраструктурой. ЕС заключил контракт с Eutelsat и двумя другими компаниями по созданию сети IRIS², которая должна насчитывать 348 спутников. Стоимость проекта оценивается примерно в 17,5 млрд долларов, а запуск первых спутников запланирован на 2029 год.

Несмотря на эти планы, финансовые возможности европейских стран и Канады остаются значительно меньше, чем масштабы SpaceX, рыночная капитализация которой, по приведенным в материале оценкам, составляет около 2 трлн долларов.

Таким образом, создание альтернативы Starlink потребует времени, значительных инвестиций и развития собственной технологической инфраструктуры. Для Украины этот вопрос имеет особое значение из-за роли спутниковой связи в обеспечении военных коммуникаций.

Ранее сообщалось, что Илон Маск обвинил украинских военных в использовании Starlink для наступательных ударов дронами.

Позже украинские специалисты заявили, что использовать именно гражданский Starlink для выполнения миссий на беспилотниках было технически невозможно.

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