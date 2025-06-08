Маск грозится вывести из эксплуатации космический корабль Dragon: какие будут последствия для NASA

Основатель SpaceX Илон Маск / © Associated Press

Реклама

«Война» между основателем SpaceX Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом может привести к серьезным последствиям для американской космической отрасли.

Об этом пишет Live Science.

Конфликт между Маском и Трампом разгорается

Громкий конфликт между президентом Дональдом Трампом и основателем SpaceX Илоном Маском 5 июня поставил под вопрос будущее американской космической индустрии. «Война слов» может поставить под угрозу правительственные контракты SpaceX на сумму 22 миллиарда долларов с многочисленными космическими программами США, хотя остающаяся засекреченной реальная цифра может быть значительно выше.

Реклама

После угроз Трампа на его платформе Truth Social о возможной отмене правительственных контрактов и субсидий, предоставленных компаниям Маска, генеральный директор SpaceX заявил, что его космическая компания «немедленно приступит к выводу из эксплуатации своего космического корабля Dragon». Однако, через несколько часов, Маск ответил подписчику, который посоветовал ему «остыть»: «Хороший совет. Ладно, мы не будем выводить Dragon из эксплуатации».

Космическая миссия «Artemis 3» под угрозой

Капсула Dragon от SpaceX — это многоразовый космический корабль, способный перевозить до семи пассажиров и груз на околоземную орбиту и обратно. NASA пока полагается на эту капсулу для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Следовательно, упразднение этих правительственных контрактов фактически лишает США возможности запускать астронавтов в космос с американской земли.

NASA также в значительной степени полагается на SpaceX для других космических программ. Компания выбрала Starship Human Landing System (HLS), вариант лунного посадочного модуля космического корабля следующего поколения, для первой более чем за 50 лет высадки американских астронавтов на Луну в рамках миссии Artemis 3 в 2027 году. NASA инвестирует 4 миллиарда долларов в разработку Starship и отмена этого контракта может серьезно усложнить работу NASA и будущее космической отрасли США.

Отставание конкурентов SpaceX увеличивает риски NASA

Хотя существуют другие конкуренты, такие как Blue Origin Джефф Безос и космический корабль Starliner от Boeing, они значительно отстают от SpaceX. Капсула Starliner еще не сертифицирована для оперативных миссий с астронавтами и в прошлом году «заключила в тюрьму» двух астронавтов на МКС на девять месяцев. Астронавты вернулись на Землю 18 марта на борту капсулы SpaceX Dragon, и ни Boeing, ни NASA не предоставили значительных обновлений по поводу исправлений, которые сделают Starliner пригодным для полетов.

Реклама

Лидерство SpaceX над конкурентами отражено и в размере государственных субсидий. В апреле Космические силы США предоставили компании почти 6 миллиардов долларов на контракты по запуску, в то время как United Launch Alliance (Boeing) получила 5,4 миллиарда долларов, а Blue Origin — 2,4 миллиарда долларов.

В ответ на спор между Маском и Трампом, пресс-секретарь NASA Бетани Стивенс отказалась комментировать ситуацию со SpaceX, но заявила, что NASA будет «продолжать работать с отраслевыми партнерами, чтобы обеспечить достижение целей президента в космосе».

Заместитель администратора NASA Лори Гарвер отметила, что отмена контактов SpaceX не только не отвечает национальным интересам, но и, вероятно, будет незаконной. Однако она также добавила, что «действия генерального директора SpaceX, угрожающего вывести из эксплуатации космический корабль, ставят под угрозу жизнь астронавтов, что является недопустимым».

Напомним, альянс Трампа и Маска распался, превратив бывших союзников в ожесточенных врагов. Президент США был разочарован, обсуждая свой публичный разрыв с миллиардером и экс-главой DOGE.

Реклама