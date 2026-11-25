Илон Маск / © Associated Press

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Ночные операции украинских беспилотников нуждаются в тщательном планировании, значительных объемах данных и стабильной связи с партнерами.

Об этом говорится в материале The Economist.

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Ночные запуски украинских дронов — это сложные операции, требующие преодоления мощных российских систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Для этого необходимо прорабатывать большие массивы информации и поддерживать непрерывную связь с партнерами.

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Неожиданное отключение Starshield, спутникового сервиса компании SpaceX, в ночь на 14 октября стало непредвиденным испытанием для украинских военных.

«Первое отключение воспринималось как предупреждение. Теперь же это выглядит как нечто более сложное», — отметил офицер элитных подразделений украинских сил беспилотных систем.

В то же время, ни одна из сторон не взяла на себя ответственность за решение ограничить работу Starshield.

Владелец SpaceX Илон Маск делал заявления, вызвавшие вопросы. В частности, он утверждал, что не контролирует Starshield и правила функционирования сервиса остались неизменными.

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Отдельно внимание привлек его комментарий о том, что «слишком много говорят о том, что Украина хорошая страна, а Россия плохая». В материале The Economist отмечается, что подобная риторика может свидетельствовать о влиянии российской пропаганды на взгляды предпринимателя.

Представители администрации Трампа возложили ответственность за ситуацию на SpaceX. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Дональд Трамп не причастен к решениям, касающимся работы Starlink и Starshield.

Официально Starshield находится под управлением SpaceX и контролем Пентагона.

Однако источник в правительстве США утверждает, что первоначальное решение о снижении скорости работы украинского Starshield в октябре было принято без участия Министерства обороны. По его словам, этот шаг «не соответствовал никакой обычной процедуре или президентскому указу».

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Как добавил источник, частично работу сервиса возобновили только после того, как Пентагон направил SpaceX сообщение о несоответствии.

Собеседники, близкие к компании, считают маловероятным, что инициатива ограничить скорость поступала от политиков. По их мнению, дальнейшие заявления чиновников показали, что они не до конца понимали принципы работы технологии.

«Они не могли бы придумать эту политику, не зная, что именно они пытаются регулировать», — заявил один из собеседников.

Бывший американский чиновник предположил, что Маск мог инициировать ограничения по «неявному или явному» согласию президента Трампа и его представителей, занимающихся переговорами по войне в Украине.

Среди возможных мотивов такого решения называют попытку усилить давление на Киев, чтобы склонить Украину к уступкам во время мирных переговоров. Один из украинских командиров беспилотников так прокомментировал ситуацию: «Они пытаются нас учить».

Сначала Маск поддерживал Украину, однако впоследствии его публичная позиция сменилась более критической. По мере успехов украинских военных на поле боя его энтузиазм по поводу помощи Киеву, как отмечает издание, угасал.

Некоторые собеседники предполагают, что предприниматель мог общаться по телефону с Путиным, хотя сам Маск это отрицает. Остальные связывают его позицию с опасениями относительно возможной ядерной конфронтации.

«Летом он, по сути, убедился, что именно я, Илон Маск, — должен лично предотвратить третью мировую войну», — рассказывал ранее высокопоставленный американский чиновник.

В то же время, действия Маска, Трампа и их представителей по ограничению доступа к сервисам уже привлекли внимание демократов в Конгрессе США. Сенаторы от Демократической партии поручили Маску сохранить все документы, которые могут относиться к этой ситуации.

Инцидент также оказывает влияние на отношение потенциальных заказчиков к услугам SpaceX. Все большее число клиентов беспокоится, что компания может отключать свои сервисы по политическим соображениям. Иностранные военные структуры пересматривают условия сотрудничества.

Бывший советник по кибербезопасности украинских военных Владимир Степанец назвал ситуацию серьезной проблемой.

«Это огромная проблема. События октября показывают, что Starlink и Starshield несовместимы с принципом суверенитета», — отметил он.

Украина работает над альтернативными способами обеспечения связи. По словам офицеров Сил беспилотных систем, военные уже переходят на резервные решения, в частности, используют ретрансляторы связи с дронами. Однако такая схема делает систему управления беспилотниками более сложной.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX Илона Маска привлекла пятерых лоббистов, связанных с Демократической партией США, на фоне подготовки конгрессменов к расследованиям по бизнесу миллиардера, в частности, его деятельности в Украине.

Мы ранее информировали, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский резко отреагировал на заявление миллиардера и руководителя SpaceX Илона Маска о так называемом «государственном перевороте» в Украине в 2014 году.

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