Маск ищет женщин в соцсети, которые за деньги родят ему "легион детей"

Илон Маск хочет иметь "легион детей" / © Associated Press

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Американский миллиардер и соратник Трампа Илон Маск имеет уже не менее 14 детей от разных женщин, хотя приближенные к нему люди утверждают, что потомков изобретателя может быть больше. Для «вербовки» потенциальных матерей он использует собственную соцсеть «X».

Об этом пишут Wall Street Journal и Daily Mail.

В изданиях рассказали о 26-летней блогершке и модели Эшли Сент-Клер, которая в феврале сообщила о рождении ею сына от Илона Маска. Это 14-й из известных потомков миллиардера. Девушка заявила, что Маск предлагал ей $15 млн и по $100 тысяч в месяц за молчание, пока их общему ребенку не исполнится 21 год.

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«Я не хочу, чтобы мой сын чувствовал себя тайной», — сказал Сент-Клер, объясняя, почему отказались от предложения хранить молчание.

Девушка захотела, чтобы бизнесмен прошел тест на отцовство и официально признал сына своим. Ей пришлось разговаривать с помощником Маска Джаредом Бирчаллом. Тот предупредил женщину: когда мать ребенка идет «законным путем» в этих дискуссиях, «это всегда приводит к худшему результату для этой женщины, чем было бы в противном случае».

Для Бирчалла это был не первый такой разговор. За кулисами Бирчалл руководит финансовыми соглашениями и соглашениями о конфиденциальности, которые Маск хочет для женщин, воспитывающих детей самого богатого человека в мире.

Миллиардеру было по меньшей мере 14 детей от четырех женщин. Многочисленные источники, близкие к технологическому предпринимателю, заявили, что они считают, что настоящее количество детей Маска гораздо больше, чем известно общественности.

Илон Маск предложил Сент-Клеру 15 миллионов долларов и 100 тысяч долларов в месяц поддержки в обмен на его молчание о ребенке, который они назвали Ромулусом. По словам Сент-Клера, помощник Маска сказал ей, что подобные соглашения были заключены с другими матерями детей бизнесмена.

По информации WSJ, Маск называет своих детей «легионом», ссылаясь на древние военные подразделения, которые могли содержать тысячи солдат и были ключевыми для расширения охвата Римской империи.

Эшли Сент-Клер рассказывал, что когда они впервые занимались сексом, Маск пошутил, что им следует выбрать имя для будущего ребенка. По ее словам, он часто говорил с ней о детях. Через несколько месяцев во время новогодней поездки она сказала ему, что у нее овуляция. Он спросил ее: «Чего мы ждем?» и они зачали сына во время этого путешествия

Сент-Клер признается, что еще во время беременности бизнесмен предложил ей привлечь других женщин, суррогатных матерей, чтобы скорее родить еще больше детей.

Также Илон требовал, чтобы роды были путем кесарева сечения, чтобы у мальчика был «больший мозг». А еще миллиардер выступил против обрезания ребенка. Эшли, исповедующая иудаизм, эти требования отвергла.

Миллиардер стремился, чтобы все его дети и их матери жили в одном закрытом комплексе.

«Вербует» матерей в соцсетях

По словам источников, он вербовал потенциальных матерей на своей платформе X в социальных сетях. Маск использовал свое богатство, чтобы купить молчание некоторых женщин, имеющих его детей. Оговорки о неразглашении являются частью некоторых платежных сделок. Согласно документам и лицам, если матери откажутся или будут искать адвоката, советники Маска, включая Бирчалла, угрожали финансовым возмездием.

Во время разговора с Бирчаллом Сент-Клер сообщила ему, что получила сообщение от женщины, которой миллиардер предложил родить ребенка. Она сказала, что попала в «гаремную драму» Маска.

Милярдер в своей соцсети Х часто общается не только с политиками и известными деятелями, но и менее известными пользователями. По словам просматривающих сообщения, он отвечает на них и иногда общается через прямые сообщения, некоторых из которых он в конце концов просит родить своих детей.

Почему Маск «помешанный» на идее размножения

В WSJ отмечают, что, по мнению Илона Маска, «цивилизация терпит крах», если люди не начнут рожать больше детей. Эта точка зрения популяризируется как пронатализм в правых кругах.

Мартин Варсавски, друг Маска, основавший обширную сеть клиник экстракорпорального оплодотворения в США, сказал, что он говорил с Маском о рисках падения рождаемости.

«Без детей нет будущего, каждая проблема становится второстепенной на фоне проблемы отсутствия людей на планете», — сказал Варсовский. «Илон считает, что страна — это не география, страна — это люди».

Кроме того, Маск якобы говорил, что обеспокоен тем, что страны третьего мира имеют более высокий уровень рождаемости, чем США и Европа.

Ранее Илон Маск ошеломил суммой алиментов для 13-го ребенка от любовницы.