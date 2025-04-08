Маск использует ИИ для мониторинга федеральных служащих США - Reuters

Илон Моск. / © Associated Press

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Администрация Дональда Трампа сообщила некоторым работникам федеральных ведомств, что команда DOGE, созданная миллиардером Илоном Маском, применяет искусственный интеллект для отслеживания сообщений по меньшей мере одного федерального агентства — в поисках враждебных высказываний по поводу президента Трампа и его политики.

Об этом сообщили два источника, осведомленных с ситуацией, в эксклюзивном материале Reuters.

Согласно сообщению, деятельность Департамента эффективности правительства (DOGE), курируемого Масками, остается закрытой для общественности, но попытки мониторинга общения госслужащих становятся примером нетрадиционного и сомнительного применения технологий. Команда DOGE, как утверждается, анализирует цифровую коммуникацию государственных служащих с целью выявления признаков лояльности или нелояльности.

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Еще один источник сообщил, что команда пользуется приложением Signal для внутреннего общения — этим может нарушаться федеральное законодательство по хранению государственных записей, поскольку сообщения в Signal могут автоматически исчезать после установленного срока.

Ни Белый дом, ни сам Илон Маск, ни DOGE не прокомментировали ситуацию.

Специалисты по этике и кибербезопасности выразили обеспокоенность по поводу ограниченной прозрачности в деятельности DOGE, которая, по их мнению, может использоваться для политического контроля и преследования.

“Если они действительно пользуются Signal и не хранят каждого сообщения в федеральных архивах, это является прямым нарушением закона”, — прокомментировала Кэтлин Кларк, эксперт по этике из Университета Вашингтона в Сент-Луисе.

Согласно расследованию Reuters, охватывающему почти 20 собеседников и сотни страниц судебных документов, команда Маска уже начала применять ІІ в ряде ведомств. В частности, в Агентстве по охране окружающей среды (EPA), должностные лица, назначенные Трампом, сообщили, что DOGE использует ИИ для мониторинга цифровых платформ, включая Microsoft Teams, активно используемую для рабочих чатов и совещаний.

Пока Reuters не смогло независимо подтвердить, насколько полноценно уже внедрены эти системы. Однако угроза потенциальной слежки за служащими со стороны правительственного департамента, контролируемого частной компанией, вызывает все больше вопросов.

Команда DOGE, работающая под руководством Илона Маска в администрации Дональда Трампа, продолжает вызывать беспокойство среди экспертов и госслужащих. По информации Reuters, представители администрации предупредили, что DOGE будет заниматься идентификацией людей, чьи действия и высказывания якобы не соответствуют миссии администрации. “Будьте осторожны с тем, что вы говорите, что вы печатаете и что вы делаете”, — процитировал одного из руководителей собеседник агентства.

Маск называет DOGE попыткой модернизации правительства США через технологии — мол, проект должен искоренить расточительство и мошенничество и сэкономить до $1 трлн государственных расходов. В то же время критики, в том числе демократы и отдельные республиканцы, видят в деятельности DOGE попытки вытеснить беспристрастных специалистов и ввести контроль верными лоялистами.

Кэтлин Кларк, эксперт по правительственной этике, заявила: “Это похоже на злоупотребление властью правительства с целью подавления или сдерживания речи, которая не нравится президенту Соединенных Штатов”.

Еще до избрания Трампа Маск обсуждал идею замены государственных служащих системами искусственного интеллекта. Как сообщил источник Reuters, концепция заключалась в построении “самой динамичной системы II”, способной обрабатывать правительственные данные и выполнять часть функций госаппарата.

Несмотря на то, что Маск является государственным служащим, он в соответствии с законодательством не имеет права влиять на деятельность, которая может принести пользу ему или его компаниям.

Прозрачность под вопросом

Критики утверждают, что DOGE действует в условиях излишней секретности. В частности, команда использует приложение Signal, позволяющее скрывать историю сообщений. Кроме того, вместо стандартных протоколов документооборота применяются Google Docs с доступом к редактированию для многих пользователей одновременно. Это, по мнению источников, позволяет ускорить работу, но избегает официального контроля.

Администрация Трампа настаивает, что DOGE не подпадает под действие законов о доступе к информации. В то же время федеральный суд 10 марта обязал передать документы организации Citizens for Responsibility and Ethics в Вашингтоне, подавшей иск на основании законов о свободе информации. По словам правозащитников, до сих пор не было передано ни одного документа.

Ужесточение контроля и ограничения доступа

Команда DOGE постепенно берёт под контроль ключевые федеральные органы. После прихода в Управление кадровой политики США (OPM) в январе этого года команде Маска удалось ограничить доступ сотрудников к базам данных с конфиденциальной информацией десятков миллионов федеральных служащих.

Этот шаг, по словам источников Reuters, является частью более широкой стратегии реструктуризации правительства изнутри. В рамках проекта издаются новые директивы, которые могут стать основой сокращения госслужбы.

Критики усматривают в этом не только централизацию власти, но и потенциальную угрозу независимости государственного управления в США.