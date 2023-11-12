В аэрокосмической компании американского миллиардера Илона Маска SpaceX не регистрировали сотни производственных травм.

Об этом говорится в расследовании Reuters.

В результате одной из таких травм 2014 года погиб бывший морской пехотинец 38-летний Лонни Леблан. Мужчина попытался своим весом прижать пенопластовые детали при транспортировке на грузовике. В результате он упал, ударился головой о тротуар, и его признали мертвым.

Отмечается, что в ходе расследования было выявлено по меньшей мере 600 таких травм. Среди них – порезы и рваные раны, переломы и ампутации конечностей, поражение электрическим током, ранение головы и глаз.

Сами рабочие рассказали, что намерение Маска как можно быстрее колонизировать космос воплощается с удивительной скоростью жертвами его работников.

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Издание также пишет, что сам Маск проявлял беззаботность по правилам безопасности. К примеру, "играл" с опасной для жизни аппаратурой. Более того, рассказывают и о случаях, когда работникам запретили носить носить защитную желтую одежду, потому что Макс "не любит ярких цветов".

"В январе 2022 года в результате серии нарушений во время испытания ракетного двигателя Raptor V2 улетела деталь и пробила голову сотрудника SpaceX Франсиско Кабады, он впал в кому. Жена пострадавшего заявила Reuters, что "компания проигнорировала попытки семьи выяснить, почему он не был защищен", и выразила мнение, что для менеджмента компании "рабочие просто одноразовые", — говорится в сообщении.

Несмотря на это указанные несчастные случаи, SpaceX не представляло отчеты о травмах на рабочем месте. В то же время сама компания не ответила на вопросы Reuters, отметили в агентстве.

Скандальные заявления Маска об Украине

Американский миллиардер Илон Маск снова отметился скандальным заявлением. В этот раз известный изобретатель посоветовал Владимиру Зеленскому отказаться от контрнаступления и согласиться на мирные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Американский миллиардер Илон Маск на фоне громких заявил, что Соединенным Штатам нужно улучшать отношения с Россией, пусть ценой Украины. Несмотря на это, Старлинки переданы им, сегодня критической инфраструктурой для войны.

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