Маск лично приказал ограничить Starlink для Украины: что выяснили журналисты WSJ

Маск / © Associated Press

Реклама

Основатель SpaceX Илон Маск лично отдал приказ ограничить работу военной версии Starlink для Украины. Решение, введенное 14 октября, нарушило работу части украинских ударных беспилотников и дронов-перехватчиков, которые используются для защиты от российских атак.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Реклама

По данным журналистов, Маск лично принял решение об ограничении спутниковой связи. Это вызвало беспокойство в Киеве и путаницу среди представителей администрации Дональда Трампа.

Реклама

Ограничения оказали негативное влияние на возможности украинских беспилотников, в том числе тех, которые применяют для перехвата российских воздушных целей.

Что обсуждали Маск и Трамп

Как выяснили журналисты, перед введением ограничений Маск контактировал с несколькими чиновниками американской администрации, в том числе с Дональдом Трампом.

По информации WSJ, президент США и владелец SpaceX обсуждали ситуацию со Starlink как до введения ограничений, так и после этого.

Оба ранее выражали недовольство украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Реклама

Трамп неоднократно заявлял, что атаки на российскую нефтяную инфраструктуру якобы влекут за собой рост цен на энергоносители в США. Этот вопрос приобрёл особое значение накануне промежуточных выборов в американский Конгресс.

В то же время остается непонятным, согласовал ли президент США ограничение Starlink напрямую.

Сам Трамп публично заявил, что не знает, кто принял решение.

Ограничения Starlink привели к напряженности между Украиной и США

По информации издания, внезапные изменения в работе спутниковой связи стали неожиданностью не только украинской стороне, но и части американских чиновников.

Реклама

У администрации Трампа возникли противоречия относительно того, действовал ли Маск самостоятельно или координировал свои действия с представителями Белого дома.

В то же время представители американских властей отрицали, что администрация отдавала распоряжение ограничить работу системы.

Президент Украины Владимир Зеленский и украинские дипломаты в Вашингтоне пытались выяснить причины введения ограничений и возобновить полноценный доступ к спутниковой связи.

Ситуация со Starlink дополнительно обострила отношения между Киевом и Вашингтоном, которые уже усложнились из-за разногласий по украинским ударам по российской энергетике.

Напомним, ранее американский сенатор-демократ Крис Кунс требовал от SpaceX объяснить, кто приказал ограничить работу Starlink для Украины и по каким причинам было принято такое решение.

Напомним, Илон Маск заявил, что ограничение работы Starshield для Украины является решением американских властей, а не SpaceX.

Новости партнеров

Новости партнеров