Маск мог консультироваться с Путиным перед публикацией скандальных твитов: что говорит сам изобретатель

Якобы диктатор сказал Маску, что готов к "переговорам", если Крым останется оккупированным РФ и если Украина признает незаконную попытку аннексии Россией Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Американский миллиардер и изобретатель, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск перед публикацией ряда скандальных твитов по поводу войны в Украине консультировался с российским диктатором Путиным.

Об этом пишет издание Vice.

Американский политолог и основатель консалтинговой компании Eurasia Group Ян Бреммер рассказал, что Маск сам признался ему о готовности Путина "к переговорам". Отмечается, что диктатор готов к переговорам, но только если Крым останется оккупированным РФ, если Украина признает незаконную попытку аннексии Россией Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Также Путин требует от Украины форму постоянного нейтралитета.

По словам Бреммера, Маск сказал, что Путин заявил ему, что эти цели будут достигнуты "несмотря ни на что". В частности, с возможностью использования ядерного оружия, если ВСУ зайдут в Крым.

Также Бреммер утверждает, что Маск отказал Украине в активации спутникового Интернет Starlink на территории оккупированного полуострова.

Сам Маск в Twitter опроверг, что он общался с Путиным незадолго до написания своего "мирного плана". Изобретатель утверждает, что разговаривал с диктатором только однажды – 18 месяцев назад. Темой общения был космос.

Скандал из-за высказывания Илона Маска

3 октября Илон Маск в Twitter сделал ряд скандальных заявлений по Украине, которые сводились чуть ли не к призыву капитулировать перед РФ.

В частности, он предложил "отдать" Крым России, провести новые псевдореферендумы на оккупированных территориях и обязать Украину поставлять воду в Крым.

Также Маск заявил, что Россия проводит частичную мобилизацию, потому "победа Украины в тотальной войне маловероятна". Кроме того, он написал, что "в восточных регионах большинство населения предпочитает Россию".

7 октября Маск написал, что он – "фанат Украины, но не Третьей мировой войны".

Украинские соцсети взорвались мемами из-за скандальных заявлений Маска. ТСН.ua собрал лучшие из них.

Украинские политики также отреагировали на скандальные сообщения Маска. Отписал и лично Владимир Зеленский.

Правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский считает, что Маск мог сделать свое скандальное заявление об Украине с подачи спецслужб России, вербующих лидеров общественного мнения по всему миру.

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