Маск может присоединиться к работе с украинскими военными: какое направление называют эксперты

Илон Маск / © Associated Press

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Американский бизнесмен, миллиардер Илон Маск и SpaceX могут заинтересоваться сотрудничеством с украинскими разработчиками оборонных технологий, если Иран перейдет от угроз к атакам по инфраструктуре компании на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в материале Forbes.

Такое мнение высказал основатель аналитического центра New Space Economy Брайан Херли, специализирующийся на космической обороне и коммерческих спутниковых технологиях.

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По его словам, Иран может рассматривать инфраструктуру SpaceX и Starlink как часть военного поля боя из-за роли спутниковой связи в современных конфликтах. Ранее связанное с Корпусом стражей исламской революции иранское медиа заявило, что объекты SpaceX, включая наземные станции Starlink в странах Ближнего Востока, могут стать целями.

Иранское агентство Fars утверждало, что американские и израильские военные якобы использовали технологии Starlink и даже программное обеспечение Twitter во время атак по Ирану. В то же время Херли отмечает, что открытых доказательств прямого участия SpaceX или Starlink в военных операциях США против Ирана пока нет.

"Иран может исходить из таких предположений или утверждений, опираясь на роль Starlink в Украине", - пояснил эксперт.

Почему здесь может быть важен украинский опыт

Херли считает, что в случае атак по SpaceX или Starlink на Ближнем Востоке компания и региональные правительства могут обратить внимание на украинский опыт противодействия дронам.

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Украина за время полномасштабной войны накопила значительный практический опыт в борьбе с российско-иранскими ударными беспилотниками, в частности типа Шахед. Речь идет об использовании недорогих перехватчиков, средств радиоэлектронной борьбы, сенсоров и быстрой адаптации к новым тактикам атак.

«Если Иран начнет наносить удары по SpaceX, терминалам Starlink или подобной инфраструктуре на Ближнем Востоке, это даст региональным правительствам и SpaceX более веские основания рассматривать меры противодействия беспилотникам по украинскому образцу», — сказал Херли.

По его мнению, именно украинские решения средней стоимости могут быть эффективнее против дешевых дронов, чем использование дорогих американских ракет-перехватчиков.

Эксперт отметил, что применять ракеты Patriot или THAAD стоимостью в миллионы долларов против значительно более дешевых иранско-российских дронов не всегда имеет смысл с экономической точки зрения.

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Как SpaceX может использовать свои технологии

Херли предполагает, что SpaceX потенциально могла бы соединить свои сильные стороны с украинским боевым опытом. Речь идет об автономных системах управления, искусственном интеллекте, спутниковой связи, высокоточных сенсорах, картографических данных и масштабном производстве.

По словам эксперта, компания может стать заметным игроком в сфере автономной защиты от дронов, если объединит свои технологические возможности с практическим опытом Украины.

"Опыт Украины на поле боя был бы очень важным", - подчеркнул Херли.

Он добавил, что у SpaceX уже есть опыт автономных полетов, систем управления в реальном времени, быстрого обновления программного обеспечения, устойчивой связи и большого производства. Именно такие возможности, по его словам, важны в борьбе с массовыми атаками дешевых дронов.

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Россия и Иран могут копировать подход к атакам на Starlink

Эксперты также обращают внимание, что Иран может подражать российской практике атак по инфраструктуре Starlink. В войне против Украины Москва пытается уничтожать или подавлять терминалы спутниковой связи, рассматривая их как элемент военной инфраструктуры.

Специалисты по космической безопасности Secure World Foundation Виктория Самсон отмечает, что Иран, копируя российские подходы, может попытаться расширить атаки на оборудование SpaceX в регионе.

Херли также указывает на углубление военного сотрудничества между Россией и Ираном. По его словам, обе страны заинтересованы в уменьшении преимуществ, которые Запад получает благодаря коммерческим космическим системам.

"Коммерческие спутниковые сети все чаще рассматриваются как стратегическая инфраструктура, а не как нейтральные фоновые сервисы", - отметил он.

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Может ли это перерасти в новое направление оборонного сотрудничества

Пока речь идет не об объявленном соглашении, а о возможном сценарии, который эксперты считают логичным в случае эскалации. Если угрозы Ирана против инфраструктуры SpaceX станут реальными, компания может искать решения для защиты от дронов и ракетных атак.

В таком случае, украинский опыт может оказаться одним из самых ценных, ведь Украина фактически стала полигоном для быстрого развития систем противодействия беспилотникам.

По оценке Херли, сочетание технологических возможностей SpaceX с украинским опытом по борьбе с дронами может создать новый сегмент автономной обороны от беспилотных угроз.

Ранее сообщалось, что Украина успешно провела испытание собственной зенитной ракеты, предназначенной для борьбы с баллистическими целями. Изделие находится в состоянии готовности к выполнению задач.

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