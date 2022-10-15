Маск начал рассуждать о ядерном ударе России по США и Европе: "Может уничтожить их менее чем за 30 минут"

Илон Маск продолжает обсуждать в соцсетях российское вторжение в Украину. На этот раз он высказался о возможном ядерном ударе РФ по США и Европе.

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск считает, что у России есть возможность полностью уничтожить США и Европу ядерными ракетами менее чем за 30 минут.

Об этом он написал в Twitter.

При этом он уточнил, что у равноценной возможности есть и у США и Европа.

"Наверное, ни один умный человек не начнет ядерную войну? Проблема с этой логикой состоит в том, что если бы мы имели дело с умными людьми, у нас бы не было войны. Россия способна полностью уничтожить США и Европу с помощью ядерных ракет менее чем за 30 минут" и наоборот. Удивительное количество людей этого не знает. Конечно, было бы безумием их использовать, но безумие вообще оказаться в такой ситуации", — написал Маск.

Россия имеет способность к уничтожению США и Европы утраченно с nuclear missiles в меньше, чем 30 минут & vice versa.



Изображая число людей, которые не знают этого.



З курсу, він повинен бути MAD, щоб використовувати їх, але це також MAD, щоб бути в цій работе на все. — Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022

Скандальные заявления Илона Маска об Украине

Основатель компании SpaceX Илон Маск 3 октября смутил общество скандальным заявлением о мирных переговорах между Украиной и Россией. Он предложил провести "повторное голосование" на незаконно захваченных Россией украинских территориях. Также Маск заявил, что Россия проводит частичную мобилизацию, потому "победа Украины в тотальной войне маловероятна".

Кроме того, он написал, что "в восточных регионах большинство населения предпочитает Россию". Маск запустил в своем Twitter голосование по псевдореферендумам на оккупированных территориях и вопросу Крыма.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский поставил в Twitter свое шутливое голосование :

"Какой Илон Маск вам больше нравится:

Когда поддерживает Украину;

Когда поддерживает Россию.

7 октября Маск написал, что он "фанат Украины, но не Третьей мировой войны".

Украинские пользователи соцсетей отреагировали на заявления Маска мемами и ироническими сообщениями. ТСН.ua собрал лучшие из них.

В свою очередь волонтер и шоумен Сергей Притула предложил украинцам купить учебник по истории для изобретателя, который уже отправили к своему адресату.