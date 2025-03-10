Маск назвал американского сенатора предателем из-за Украины – тот ему ответил

Американский миллиардер Илон Маск назвал предателем американского сенатора, астронавта и ветерана Марка Келли из-за поддержки Украины. Однако Келли не смолчал и ответил.

Об этом свидетельствуют сообщения Келли и Маска в соцсети " Х".

"Предатель? Илон, если ты не понимаешь, что защита свободы является основным принципом того, что делает Америку большой и обеспечивает нашу безопасность, возможно, тебе стоит оставить это тем из нас, кто понимает", — написал Келли в ответ.

Отметим, что Маск набросился на Келли под его сообщением о визите в Украину.

"Только что уехал из Украины. То, что я увидел, доказало мне, что мы не можем отказаться от украинского народа. Все хотят, чтобы эта война закончилась, но любое соглашение должно защищать безопасность Украины и не может быть уступкой Путину", – написал Келли.

В комментариях под сообщением он также подчеркнул, кто виноват в войне в Украине.

"Путин думал, что это будет трехдневная операция по захвату Киева и контролю над всей Украиной", – отметил Келли.

Он подчеркнул, что замыслы кремлесского руководителя не оправдались из-за, в частности, поддержки со стороны США и других стран. Келли подчеркнул, что прекращение этой поддержки сейчас "ставит под риск все, за что так многие украинцы положили свои жизни". Поэтому приостановление военной помощи только усложнило борьбу Украины.

"У них заканчивается определенное оружие, уже прошедшее большую часть пути в Украину. Прекращение передачи этого оружия только поможет россиянам. Россияне станут более уверенными в себе и будут пытаться выбить более жесткое соглашение на переговорах о прекращении огня. Это не сложно. Мы должны вести переговоры с позиции силы", — добавил сенатор.

Миллиардер Илон Маск коротко прокомментировал слова сенатора.

"Предатель", — написал Маск.

Напомним, недавний обвал фондового рынка ударил по состоянию Илона Маска. Он обеднел на 111 млрд долларов. Это произошло из-за падения акций Tesla более чем на 40%.

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