Маск назвал Тайвань частью Китая: в МИДе резко упрекнули за это и Украину

Джозеф Ву подчеркнул, что "Тайвань – не часть Китая и точно не продается".

Миллиардер Илон Маск назвал самоуправляющийся остров Тайвань "неотделимой частью Китая" и был раскритикован главой тайваньского МИД Джозефом Ву.

Свое заявление Маск сделал во время онлайн-участия в саммите All-in в Калифорнии, сообщает CNN.

Миллиардер еще и обвинил Тихоокеанский флот США в том, что тот "силой прекратил любые попытки воссоединения" Тайваня с Китаем.

"Политика Пекина заключается в воссоединении Тайваня и Китая. По их мнению, вероятно, можно провести аналогию с Гавайями или чем-то подобным: Тайвань – неотдельная часть Китая, которая случайно не является составной частью Китая преимущественно потому, что Тихоокеанский флот США силой прекратил любой какие попытки воссоединения", – заявил американский миллиардер.

Он также подчеркнул, что "хорошо" понимает Китай.

Ответ Тайваня на заявление Маска

Глава МИД Тайваня Джозеф Ву раскритиковал высказывание Маска, упрекнув еще и за попытку "срыва контрнаступления Украины".

"Надеюсь, Маск может также попросить Коммунистическую партию Китая открыть для своих граждан платформу Х. Возможно, он считает, что этот запрет – хорошее решение, как и выключение Starlink для срыва контрнаступления Украины против России", – заявил Ву.

"Послушайте, Тайвань – не часть Китая и точно не продается", – подчеркнул министр в сообщении в соцсети Х.

Заметим, что соцсеть Х и другие западные соцсети уже давно заблокированы в Китае.

К слову, в конце августа издание Yahoo написало в своем материале, что США готовятся к потенциальной войне с Китаем в Тихом океане. Именно поэтому Штаты заключили контракт на разработку прототипа самолета Blended Wing Body, где оптимизируют функции.

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