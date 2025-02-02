Маск назвал USAID преступной организацией: в чем он обвинил Агентство США

Сотрудники Департамента Маска физически пытались получить доступ в штаб-квартиру USAID в Вашингтоне. Сначала их остановили. В конце концов они получили доступ к конфиденциальной информации Агентства.

Американский бизнесмен, владелец соцсети Х и глава нового Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск назвал Агентство США по международному развитию ( USAID ) преступной организацией.

Об этом Маск написал в соцсети Х.

"Знаете ли вы, что USAID, используя ваши налоговые доллары, финансировало исследования биологического оружия, в частности COVID-19, убивших миллионы людей?" – написал он.

Отметим, что двух должностных лиц USAID, а именно директора отдела безопасности USAID Джона Вурхиза и его заместителя, отправили в отпуск из-за отказа передать секретные документы комиссии Маска, о чем сообщало CNN со ссылкой на источники.

Сотрудники Департамента правительственной эффективности (DOGE) угрожали вызвать сотрудников Службы маршалов США, чтобы получить доступ внутрь.

Собеседники добавляют, что представители DOGE хотели получить доступ к системам безопасности и личным файлам, а также к секретной информации. В конце концов они получили все, в частности отчеты на основе данных разведки.

Добавим, что страница USAID в соцсети Х заблокирована. Она насчитывала почти один миллион подписчиков.

Страницы USAID в соцсети Х больше нет

Напомним, после приостановки США финансирования от USAID на 90 дней должны пройти консультации с американскими партнерами с целью скорейшего продолжения финансирования проектов по гуманитарному реагированию в Украине, о чем сказала заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук.

Читайте также: