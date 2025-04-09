Маск не появился на допрос по делу о Twitter: что известно

Миллиардер Илон Маск / © Associated Press

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Американский миллиардер Илон Маск не явился на запланированный допрос под присягой по делу о возможных манипуляциях при покупке акций Twitter (ныне X) в 2022 году.

Об этом сообщило издание Bloomberg .

Ранее инвесторы подали иск, обвиняя его в том, что его постоянные попытки купить Twitter Inc. в 2022 году преследовали цель искусственно влиять на цену акций компании.

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Представители истцов получили информацию о неявке Маска почти перед самым заседанием 3 апреля — за 20 минут до начала. Они отметили, что даже при наличии судебного решения договориться о другой дате будет сложно.

Отмечается, что сейчас миллиардер занят консультациями президента Дональда Трампа по поводу сокращения госрасходов, но вскоре планирует прекратить сотрудничество. Параллельно Маске грозят многочисленные судебные тяжбы, связанные с его бизнесом.

Его адвокат Алекс Спиро и биограф Уолтер Айзексон также уклоняются от показаний по делу о мошенничестве с ценными бумагами. Комментариев от них пока нет.

Напомним, стало известно, чем займется Маск после DOGE.