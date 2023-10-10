Маск не прошел в Твиттере испытание войной в Израиле: как соцсеть начала массово публиковать фейки и скриншоты из игр

В соцсеть внесли изменения в политику безопасности контента, последствия которой теперь очевидны в момент геополитического кризиса.

Сообщения о войне в Израиле привели к путанице, дезинформации и конфликтам в соцсети Twitter, которую Илон Маск переименовал в Х. Изменения политики превратили сайт в ненадежный ресурс во время кризиса.

Об этом пишет Bloomberg.

Через несколько часов после того, как вооруженные боевики ХАМАС из Сектора Газы ворвались в Израиль, совершив самую значительную атаку на страну за десятилетие, непроверенные фотографии и видео ракетных ударов с воздуха, разрушение зданий и домов и другие посты, изображающие военное насилие — в Израиле и Газы стали активно распространяться по соцсети.

Многие пользователи публиковали старые изображения вооруженных конфликтов, выдавая их за новые, и были подтолкнуты анонимными учетными записями с синими галочками, что сигнализирует о том, что они приобрели верификацию по "премиальной" службе подписки X.

Другие учетные записи публиковали военные кадры, которые действительно происходят из видеоигр. Несколько вирусных ложных высказываний были выдвинуты ультраправыми экспертами на платформе, являющейся общей тактикой для увеличения охупления.

Майк Ротшильд, исследователь теории заговора, изучавший вирусную ложь в социальных сетях, сказал, что новость об атаке на Израиль была "первым настоящим испытанием Twitter Илона Маска, и она потерпела поразительную неудачу".

Отметим, что компания X, находящаяся в собственности Маска с октября 2022 года. В соцсеть внесли изменения в политику безопасности контента, последствия которой теперь очевидны в момент геополитического кризиса. За последний год компания смягчила правила своей платформы, сократила сотрудников, отвечающих за доверие и безопасность, предварительно заявив, что расширит команду. Кроме того, Маск восстановил когда-то заблокированные учетные записи — в частности, российских пропагандистов, распространявших дезинформацию о войне в Украине.

“Теперь почти невозможно различить, что является фактом, что слухи, что теория заговора, а что является троллингом. Изменения Маска не просто сделали X бесполезным во время кризиса. Они сделали еще хуже”, — заметил Майк Ротшильд.

Сам Маск рекомендовал пользователям в своем посту следить за учетными записями, которые известны тем, что нередко распространяли ложную или обманчивую информацию. Однако впоследствии он этот пост удалил.

Напомним, что президент Ирана поздравил ХАМАС с победой в войне против Израиля.

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