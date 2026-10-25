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Маск неожиданно встал на защиту российских оккупантов, которые "гибнут под ударами дронов"
Заявление американского миллиардера о необходимости сочувствовать российским военным прозвучало на фоне его спора об использовании Starlink украинскими вооружёнными силами.
Американский миллиардер Илон Маскпризвал проявить сочувствие к российским военным, гибнущим в войне против Украины, назвав их «бедными российскими призывниками», у которых якобы нет другого выбора, кроме как воевать и гибнуть под ударами украинских беспилотников.
Такой комментарий он оставил в социальной сети X в ответ на пост цифрового художника и иллюстратора Skscartoon.
«Убийство украинцев и россиян должно прекратиться. Мы должны проявить сочувствие и к бедным российским призывникам — у этих ребят нет другого выбора, кроме как воевать и гибнуть под ударами БПЛА», — написал Маск.
Комментарий миллиардера появился после его публикации об ограничении работы спутниковой связи Starlink, в которой он утверждал, что украинские военные якобы использовали систему для «наступательных атак с помощью беспилотников с целью убийства людей». В то же время Маск подчеркнул, что Starlink сыграл решающую роль в первые дни полномасштабного вторжения России и помог Украине избежать захвата.
Художник Skscartoon иронично отреагировал на заявления американского предпринимателя, высказав предположение, что мотивы предоставления Украине Starlink и последующего ограничения его использования якобы одинаковы.
«Причина, по которой Илон предоставил Украине Starlink, точно такая же, как и та, по которой он ограничил его использование для них: он хочет спасать человеческие жизни», — написал иллюстратор.
В ответ Маск призвал сочувствовать российским военным, гибнущим под ударами украинских беспилотников. При этом он проигнорировал тот факт, что в российскую армию заманивают контрактников, Россия ведет агрессивную войну против Украины, а ее военные участвуют в боевых действиях на украинской территории.
Напомним, украинские специалисты ранее опровергли обвинения Маска в использовании именно гражданской сети Starlink для выполнения боевых миссий с помощью беспилотников. Они объясняли, что обычные терминалы не предназначены для работы в движении без соответствующей авторизации: для их использования на подвижных платформах требуется внесение в специальные списки и подключение к соответствующей военной системе.
Речь идет, в частности, о Starshield — системе спутниковой связи для государственных и военных нужд США. Она связана с государственными заказами и контролем со стороны американских властей, а не только с решениями частной компании Маска SpaceX.