Маск незаконно установил логотип Twitter на здании офиса – в США начали расследование

Американский миллиардер, генеральный директор Twitter, Tesla и SpaceX Илон Маск на днях установил на офисе своей компании Twitter огромный логотип в виде буквы "X", что знаменовало ребрендинг компании и одноименной соцсети. Однако логотип нарушает местные законы.

Об этом пишет Associated Press.

Так, по законам Сан-Франциско, где находится офис компании Twitter, прежде чем установить вывеску или логотип на здании, нужно получить на это соответствующее разрешение.

Город Сан-Франциско возбудил жалобу и начал расследование из-за гигантского знака "X", установленного в пятницу на крыше здания в центре города.

"Для установления этого знака также необходима проверка и согласование планирования. Город подает жалобу и начинает расследование", – заявили в Департаменте строительной инспекции Сан-Франциско.

Ваш HQ в Сан-Франциско tonight pic.twitter.com/VQO2NoX9Tz — Elon Musk (@elonmusk) 29 July 2023

Городские власти говорят, что замена букв или символов на зданиях или установка вывески на них требует разрешения по соображениям проектирования и безопасности.

Знак "X" появился после того, как в понедельник полиция Сан-Франциско не разрешила работникам убрать культовую "птичку" и логотип бренда со стороны здания, заявив, что они не закрыли тротуар, чтобы обезопасить пешеходов, если что-нибудь упадет.

Патрик Ханнан, пресс-секретарь Департамента строительной инспекции, заявил в начале этой недели, что для любой замены букв или символов требуется разрешение, чтобы обеспечить "соответствие историческому характеру здания" и убедиться, что дополнения безопасно прикреплены к вывеске.

Напомним, США закупят для Украины терминалы Starlink, которые Маск не сможет отключать, когда заблагорассудится.

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