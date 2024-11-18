Маск объяснил, почему выступает против разрешения Украине наносить дальнобойные удары по РФ

Предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выразил уверенность в соцсети X, что Москва даст зеркальный ответ на решение США позволить Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по России.

Об этом он написал в соцсети Х, комментируя информацию о ракетах.

"Проблема в том, что Россия ответит зеркально", – подчеркнул Маск.

Ранее он прокомментировал упразднение запрета на использование ракет ATACMS против России. Он сделал репост сообщения сенатора Майкла Ли, обвинившему "либералов" в поддержке военных действий, отметив: "Либералы любят войну. Война способствует увеличению правительства".

Напомним, президент США Джо Байден разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по России в ответ на решение России привлечь северокорейские войска к боям в Курской области.

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