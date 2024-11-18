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Маск объяснил, почему выступает против разрешения Украине наносить дальнобойные удары по РФ

Маск объяснил, почему выступает против разрешения Украине наносить дальнобойные удары по РФ

Илон Маск заявил, что спутники Starlink пострадали из-за геомагнитной бури / Фото: Associated Press

Маск прокомментировал возможную реакцию России на предоставление Украине ракет ATACMS.

Предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выразил уверенность в соцсети X, что Москва даст зеркальный ответ на решение США позволить Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по России.

Об этом он написал в соцсети Х, комментируя информацию о ракетах.

"Проблема в том, что Россия ответит зеркально", – подчеркнул Маск.

Ранее он прокомментировал упразднение запрета на использование ракет ATACMS против России. Он сделал репост сообщения сенатора Майкла Ли, обвинившему "либералов" в поддержке военных действий, отметив: "Либералы любят войну. Война способствует увеличению правительства".

Напомним, президент США Джо Байден разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по России в ответ на решение России привлечь северокорейские войска к боям в Курской области.

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