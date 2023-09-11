Маск оправдался из-за своей позиции в отношении России: заявил, что США не объявляли войну стране-агрессору

Маск заявил, что он не предатель, а гражданин США.

Американский миллиардер Илон Маск оправдался из-за своей позиции по отношению к России. Он заявил, что США не воюют со страной-агрессором.

Об этом он написал в соцсети Х (бывший Twitter).

Маск, подозреваемый в срыве украинской атаки на российский флот в Крыму, оправдался за свою позицию в отношении России. Он заявил, что США не воюют с РФ.

"Я гражданин Соединенных Штатов и имею только этот паспорт. Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру за нее. Конгресс США не объявлял войну России. Если кто-то и является предателем, то это те, кто меня так называет. Пожалуйста, скажите им это очень четко", – написал Маск.

Напомним, ранее CNN со ссылкой на опубликованный фрагмент биографической книги "Илон Маск" Уолтера Айзексона сообщило, что Илон Маск в 2022 году распорядился отключить Starlink вблизи оккупированного Россией Крыма, чтобы сорвать украинскую атаку на Черноморский флот РФ.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов подтвердил, что спутниковый Интернет Starlink компании SpaceX некоторое время не работал у Крыма в 2022 году. Однако главный разведчик опроверг заявления СМИ, что за этим может последовать распоряжение Илона Маска.

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