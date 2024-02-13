Маск оскандалился заявлением о помощи Украине и о Путине

Миллиардер выступил против помощи для Украины. Он также заявил, что на Путина якобы давят, поэтому он вынужден вести войну до конца.

Перед голосованием за помощь Украине в Сенате США миллиардер Илон Маск призвал американцев повлиять на сенаторов, чтобы те провалили соответствующий законопроект.

Об этом Маск сказал в разговоре с сенаторами-республиканцами.

Миллиардер призвал давить на сенаторов, чтобы те не голосовали за законопроект, предусматривающий, в частности, помощь для Украины.

Также читайте Россия покупает Starlink в арабских странах – перехват ГУР

"Эти расходы не помогают Украине. Продолжение войны не поможет Украине. Путин ни в коем случае не допустит, чтобы РФ проиграла войну", – высказался Маск.

Кроме того, по его мнению, на президента России Владимира Путина оказывают давление, чтобы тот довел войну до конца, поскольку "если он отступит, его убьют".

Читайте главные новости дня:

В то же время миллиардер ответил на обвинения в том, что он является сторонником Путина. По мнению Маска, такие заявления "абсурдны".

Он отметил, что заинтересован в том, чтобы остановить гибель людей с обеих сторон. Однако выразил сомнение, что добиваться устранения Путина мудро.

"Тем, кто хочет смены режима в России, следует подумать о том, кто тот человек, который может устранить Путина, и будет ли этот человек миротворцем? Наверное, нет", — сказал бизнесмен.

Он добавив, что такой человек, скорее всего, будет "еще жестче, чем Путин".

Заметим, что 13 февраля Сенат США в финальном голосовании все же поддержал законопроект, предусматривающий 60 млрд дол. помощи Украине.

Читайте также: