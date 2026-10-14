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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Маск ответил, кто принимает решение по Starlink в Украине: что заявил

Илон Маск заявил, кто принимает решение о работе Starlink.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Илон Маск

Илон Маск / © Associated Press

Все решения о работе, скорости и использовании систем Starshield принимает правительство США и президент Дональд Трамп, а не частная компания.

Об этом заявил американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск.

Маск объяснил, кто на самом деле контролирует Starlink

По словам бизнесмена, Starlink находится под полным подчинением государственных структур США. А ключевые решения по ее функционированию принимает военное и политическое руководство страны.

«Системы Starshield принадлежат и контролируются правительством США. Любые ограничения по скорости или использованию определяются Министерством обороны США и, наконец, президентом США», — заявил Илон Маск.

Сообщение Илона Маска.

Сообщение Илона Маска.

Какая ситуация со связью в Украине

Несмотря на это, как сообщил майор Вооруженных сил Украины, политолог, волонтер Андрей Ткачук, ситуацию не разрешили, но есть временные улучшения. Минобороны работает над решением проблемы с американской стороной.

«Минобороны работает над решением вопроса с американцами», — отметил Андрей Ткачук.

В Минобороны сообщили изданию LIGA.net об улучшении работы спутниковой связи Starshield при движении со скоростью до 160 км/ч.

Сбой Starlink — последние новости

Напомним, 14 октября SpaceX ограничила скорость терминалов Starlink для военного пакета Starshield. Сергей Стерненко сообщил, что из-за этого связь исчезает во время движения на высокой скорости, что сорвало ряд важных миссий.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что эта ошибка Илона Маска приведет к многочисленным потерям среди украинцев.

Впоследствии, бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что работу Starlink на скорости до 160 км/ч уже возобновляется после сегодняшних ограничений.

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