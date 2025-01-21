Маск ответил на критику по поводу "нацистского поздравления" на инаугурации Трампа: подробности

Жест миллиардера вызвал волну возмущения в Сети и телевидении.
Генеральный директор Tesla и соратник президента США Дональда Трампа Илон Маск отреагировал на критику относительно своего неудачного жеста, который сейчас ассоциируется с нацистской Германией.
Свое мнение он выразил в социальной сети X.
В ответе на критику он заявил, что такие атаки стали предсказуемыми и уже не вызывают у него изумления. Маск отметил, что его оппонентам "нужны лучшие грязные трюки".
"Откровенно говоря, им нужны лучшие грязные трюки. Атака "все — Гитлеры" уж очень надоела", — написал Маск в социальных сетях, добавив засыпающий смайл.
Напомним, Илон Маск сделал странный жест на выступлении по поводу инаугурации Дональда Трампа. Во время своей речи он правой рукой ударил себя в грудь, затем выкинул руку вверх.
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