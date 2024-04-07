Маск поделился планами колонизации Марса: какими будут ближайшие шаги

Американский миллиардер Илон Маск выразил уверенность в способности своей компании SpaceX достичь целей по колонизации Марса в ближайшее время, несмотря на очевидные препятствия и риски. Он заявил, что видит будущее, в котором космические путешествия между планетами станут рутиной, а его компания будет играть ключевую роль.

Об этом он говорил на недавней презентации на Starbase у Бока Чика (штат Техас), видеозапись которой SpaceX опубликовала в социальных сетях 6 апреля.

В частности, Маск подробно рассказал о планах дозаправки космических кораблей на орбите перед полетом на Марс, а также акцентировал внимание на важности выбора надлежащих мест для посадки на Красной планете — с достаточным количеством атмосферы и солнечного света для поддержания постоянного проживания людей.

Основная часть презентации была посвящена испытаниям системы Starship, которая по его замыслу должна стать основным транспортным средством для межпланетных полетов.

Четвертый испытательный полет должен совершиться примерно через месяц. Его задача – оценить работу Starship при вхождении в атмосферу и контролируемого спуска в океан.

По планам SpaceX, супертяжелая ракета Super Heavy должна совершить посадку в месте запуска. Сначала будет использована виртуальная башня в Мексиканском заливе, а в случае успеха SpaceX попытается совершить реальную посадку с использованием манипуляторов Mechazilla – специальной башни-уловителя для ракет-носителей.

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По мнению Маска, уже в следующем году SpaceX сможет повторно использовать корабль Starship в одном из космических полетов.

Напомним, 14 марта этого года суперракета Илона Маска успешно поднялась в небо и вышла на орбиту после того, как два предыдущих полета закончились взрывами почти сразу после старта.

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