Маск поднял тревогу: США рискуют проиграть следующую войну без перевооружения армии

При просмотре программ вооружений США следует ориентироваться на то, как изменились боевые действия в 21 веке, убежден Илон Маск.

Соединенные Штаты Америки должны начать перевооружение своей армии. В то же время при просмотре программ вооружений следует ориентироваться на то, как изменились боевые действия в 21 веке.

Без "немедленных и кардинальных" изменений следующую войну США "с треском проиграют". В этом уверен американский миллиардер Илон Маск, он сделал ответное сообщение в соцсети X.

Маск сделал ретвит сообщения директора венчурной компании Social Capital Хамата Палихапитии относительно заявленных намерений Военно-морских сил США тратить 40 миллиардов долларов в год в течение следующих 30 лет на обслуживание 364 кораблей. По мнению Палихапитии, гораздо эффективнее было бы развивать направление беспилотной авиации. Он подчеркнул, что ВМС США могли бы потратить "часть средств" на приобретение 10 тыс. дронов и "накрыть ими весь мир".

Твит директора венчурной компании Social Capital Хамата Палихатитии / Фото: скриншот с видео

Илон Маск, комментируя это мнение, пошел дальше и раскритиковал программы стратегии США по вооружению.

"Американские программы вооружений необходимо полностью переработать. Текущая стратегия заключается в создании небольшого количества оружия за высокую цену для ведения вчерашней войны. Если не будут внесены немедленные и кардинальные изменения, Америка с треском проиграет следующую войну", – написал миллиардер.

Твит Илона Маска / Фото: скриншот с видео

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о полномочиях бизнесмена Илона Маска, возглавляющего инициативу по сокращению федерального правительства. Маск, по словам Трампа, не будет действовать "без одобрения" администрации президента.

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