Маск пообещал оплатить адвокатов свидетелям по делу Эпштейна: что известно

Американский мультимиллиардер Илон Маск объявил, что готов финансировать адвокатов для каждого, кто даст правдивые показания по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна. Такую инициативу владелец соцсети X озвучил в ответ на дискуссию о том, почему вероятные жертвы до сих пор не называют имен известных клиентов осужденного преступника из-за страха судебного преследования.

Об этом пишет BILD.

Бизнесмен подчеркнул, что считает нынешнюю ситуацию недопустимой, поскольку значительное количество причастных к насилию над несовершеннолетними до сих пор не привлечено к ответственности.

«Я заплачу за защиту каждого, кто говорит правду об этом деле и за это подвергается судебным искам. Я делаю все возможное ради справедливости. Это непристойно, что так много людей избегают ответственности за насилие над несовершеннолетними. Количество обвинений против клиентов Эпштейна не должно оставаться нулевым», — заявил Маск.

В то же время он прокомментировал обнародованную ранее электронную переписку, в которой он интересовался мероприятиями на острове Эпштейна. Маск категорически опроверг свое присутствие на каких-либо вечеринках или на борту самолета финансиста, подчеркнув, что его визит так и не состоялся.

«Я НЕ был ни на одной из вечеринок Эпштейна, ни в его самолете, ни на его острове. Но многие были. Совершившие тяжкие преступления должны быть привлечены к уголовной ответственности», — добавил он.

Предприниматель также выступил с требованием открыть архивы видеозаписей, которые делал Эпштейн на своих объектах. По мнению Маска, это единственный способ развеять сомнения в причастности тех или иных лиц.

«Он все снимал. Это развеет все сомнения. Меня нет ни в одном из этих видео, но многие известные люди, особенно из числа левых, есть», — подытожил Илон Маск.

Что известно о деле Эпштейна

Джеффри Эпштейн — влиятельный финансист, десятилетиями друживший с президентами и звездами. Дело против него началось в 2005 году из-за жалобы родителей 14-летней девушки. Полиция Флориды тогда впервые получила заявление о том, что миллиардер развращал ребенка в своем доме в Палм-Бич. Затем следствие выяснило, что с 2002 по 2005 год Эпштейн создал целую систему предоставления сексуальных услуг несовершеннолетними в своих имениях на Манхэттене и во Флориде.

Несмотря на серьезные обвинения, в 2010 году он смог выйти на свободу условно-досрочно. Однако правоохранители Нью-Йорка официально зарегистрировали его как сексуального преступника с самым высоким («третьим») уровнем риска рецидива. Только в 2019 году дело было возобновлено, что привело к повторному аресту миллиардера. Однако дождаться приговора он не успел: 66-летний финансист покончил с собой в тюремной камере вскоре после задержания.

В течение десятилетий Эпштейн поддерживал дружеские связи с такими фигурами, как Дональд Трамп, Билл Клинтон и британский принц Эндрю. Именно участие мировых лидеров в светской жизни финансиста породило множество теорий заговоров и обвинений в том, что влиятельные друзья помогали ему избегать ответственности.

Новые рассекреченные архивы придали делу еще больший резонанс. В частности, в файлах более тысячи раз упоминается фамилия российского диктатора Путина, а также содержатся утверждения, что Билл Гейтс якобы подхватил венерическое заболевание из-за контактов с российскими девушками.

Кроме того, переписка раскрыла детали того, как Эпштейн организовывал для принца Эндрю знакомства с девушками в Лондоне, устраивая приватные ужины и передавая контакты для личного общения.

Также премьер-министр Великобритании Кир Стармер оказался в центре скандала из-за назначения послом страны в США Питера Мандельсона, который дружил с Джеффри Эпштейном.