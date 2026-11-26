Илон Маск / © Associated Press

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Миллиардер Илон Маск заявил, что каждый ребенок в США получит две акции SpaceX: одну от компании и одну от него лично.

Об этом сообщает Reuters.

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Ранее SpaceX объявила о намерении передать по одной новой акции класса A на каждый действующий счет Trump Account. Маск сообщил в соцсети X, что добавит к этому еще одну акцию из своего пакета.

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По данным Reuters, на закрытии торгов 25 ноября одна акция SpaceX стоила $127,44. Таким образом, стоимость двух акций составила $254,88, а всей инициативы почти $18 млрд. Фактическая стоимость подарка будет зависеть от котировок на момент передачи.

В отдельном сообщении Маск уточнил сроки: акции от SpaceX должны поступить в декабре 2026 года, а от него лично — в июне 2027-го после завершения периода ограничения на продажу акций.

Напомним, компания SpaceX Илона Маска привлекла пятерых лоббистов, связанных с Демократической партией США, на фоне подготовки конгрессменов к расследованиям по бизнесу миллиардера, в том числе его деятельности в Украине.

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