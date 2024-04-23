Маск поссорился с правительством Австралии из-за "цензуры": его назвали "чванливым миллиардером"

Маск обвинил власти Австралии в цензуре после их реакции на публикацию видео теракта в Сиднее.
Миллиардер Илон Маск подверг критике премьера Австралии Энтони Альбанезе после того, как суд обязал соцсеть Twitter (X) удалить видеозапись террористического акта в Сиднее.
Об этом сообщают The Guardian и Reuters.
Суд Австралии обязал X временно скрыть видео инцидента, на котором подросток нанес ножевые ранения двум посетителям церкви в Сиднее, а также местному священнику.
В X ответили, что заблокировали сообщения австралийских пользователей. Но инспектор Австралии по электронной безопасности настоял на том, что следует удалить весь контент, поскольку он демонстрирует явное насилие.
Миллиардер в свою очередь опубликовал мем, показавший, что X означает "свободу слова и правду", тогда как другие платформы социальных сетей представляют "цензуру и пропаганду".
Над карикатурой Маск написал сообщение: "Не верьте мне на слово, просто спросите у премьер-министра Австралии".
Не давайте мое слово для него, только если Australian PM! pic.twitter.com/ZJBKrstStQ— Elon Musk (@elonmusk) 22 апреля 2024
Маск также написал, что "если любой стране разрешено цензурировать контент для всех стран, чего требуют австралийские власти, то что мешает любой стране контролировать весь Интернет?"
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе пообещал, что его правительство сделает все необходимое, чтобы справиться с "этим высокомерным миллиардером, который думает, что он выше закона" и общепринятые нормы порядочности.
Напомним, что в Сиднее 15 апреля юноша напал с ножом на епископа Ассирийской церкви прямо во время службы в храме.
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