Маск потерял $30 млрд после сокрушительного поражения республиканцев: его компании стремительно дешевеют

Илон Маск / © Associated Press

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Компании Илона Маска понесли значительные финансовые потери после сокрушительного поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США. Падение рыночных показателей Tesla и SpaceX, по оценкам, привело к потере более $120 млрд их совокупной стоимости, а личное состояние американского миллиардера сократилось примерно на $30 млрд.

Об этом пишет издание Futurism со ссылкой на данные Bloomberg и Financial Times.

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По данным Futurism, после убедительной победы демократов на выборах в Сенат, Палату представителей и в губернаторских гонках рыночные показатели компаний Маска резко ухудшились.

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Акции автопроизводителя Tesla упали на 3,3%, тогда как рыночная капитализация ракетно-космической компании SpaceX, которая также занимается разработкой технологий искусственного интеллекта, снизилась на 3,8%. Как сообщает Bloomberg, в целом это означало потерю более $120 млрд рыночной стоимости.

Финансовые последствия отразились и непосредственно на состоянии Маска. По оценке Financial Times, миллиардер потерял около 30 млрд долларов, поскольку значительная часть его состояния связана с долями в компаниях.

Таким образом, политическая ставка Маска на республиканцев обернулась для него не только избирательным поражением союзников, но и серьёзным финансовым ударом.

Сколько Маск потратил на поддержку республиканцев

Как отмечает Futurism, накануне выборов Маск направил около 447 млн долларов на поддержку кандидатов от Республиканской партии. Однако результаты голосования оказались крайне неутешительными для политических сил, на которые он делал ставку.

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Демократы одержали убедительные победы в ключевых гонках, в том числе в Техасе — штате, где расположена одна из главных резиденций Маска. Издание иронично отмечает, что почти все средства, потраченные миллиардером на поддержку республиканских кандидатов, фактически не принесли желаемого результата.

После объявления результатов выборов Маск начал удалять со своей страницы в социальной сети X публикации, в которых призывал американцев поддержать республиканцев.

В частности, во вторник утром он опубликовал призыв: «Голосуйте за красных сегодня!». Однако впоследствии этот пост исчез. Так же Маск удалил закрепленную публикацию, опубликованную неделей ранее, в которой призывал голосовать за кандидатов-республиканцев в Сенат. По информации Forbes, это произошло примерно в то время, когда кандидат от демократов Джеймс Таларико объявил о своей победе в сенатской гонке.

В то же время Маск не отказался полностью от комментариев по поводу сложившейся ситуации. Поздно вечером во вторник он пошутил в X: «Центры обработки данных в космосе сейчас выглядят чертовски привлекательно».

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Futurism расценило этот пост как ироничную реакцию миллиардера на финансовые потери его компаний.

Маск перестал беспокоиться о выборах

Несмотря на масштабную политическую и финансовую неудачу, в дальнейшем Маск, похоже, решил не зацикливаться на результатах выборов. За исключением отдельных комментариев, в частности заявления о провале проверки удостоверений избирателей в Калифорнии, он вернулся к привычным публикациям о чат-боте Grok и своих компаниях.

Futurism обращает внимание на контраст между масштабом финансовых потерь и поведением миллиардера в соцсетях: вместо публичного анализа провала политической кампании Маск вновь продвигает свои технологические проекты.

Для предпринимателя, вложившего сотни миллионов долларов в поддержку республиканцев, результаты выборов стали двойным ударом: его политические союзники потерпели сокрушительное поражение, а рыночная стоимость связанных с ним компаний резко сократилась.

Напомним, что после победы на промежуточных выборах в Конгресс США демократы готовят масштабные расследования решений администрации Дональда Трампа. Особое внимание планируется уделить действиям Илона Маска по ограничению работы спутниковой системы Starshield в Украине.

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