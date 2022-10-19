Маск пожаловался из-за расходов на Starlink для Украины и указал сумму

Бизнесмен утверждает, что SpaceX не получила денег от Минобороны США за Starlink для Украины.

Владелец SpaceX Илон Маск сообщил, что компания теряет около 20 млн дол. в месяц из-за Starlink для Украины.

Об этом бизнесмен написал в Сети.

"SpaceX теряет около $20 млн в месяц из-за неоплаченных услуг и расходов, связанных с усиленными мерами безопасности для защиты от кибервойн, но мы продолжим это делать (вздох)", – говорится в заявлении Маска.

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По его словам, SpaceX не получила денег от Минобороны США за Starlink для Украины, а работу примерно 11 тыс. терминалов оплачивают "несколько других стран, организаций и частных лиц".

Скандалы с Маском и Starlink

С начала октября Маск одна за другой сделал ряд скандальных заявлений на тему войны в Украине. Так, он описал собственное видение мира между Украиной и Россией, указав, что оккупированный Крым должен принадлежать стране-агрессору. За это на бизнесмена обрушился шквал критики со стороны украинцев, в том числе и власти.

После Маск заявил, что Россия проводит частичную мобилизацию, поэтому "победа Украины в тотальной войне маловероятна".

После того, как скандал набрал обороты и на него отреагировал президент Владимир Зеленский, бизнесмен сказал, что находится на стороне Украины, "но масштабная эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру".

Но на этом все не завершилось. Позже Маск написал в Сети, что "в восточных регионах Украины большинство населения предпочитает Россию".

В середине октября Маск заявил, что SpaceX не будет платить за Starlink для Украины и отказывается поставлять новые. Бизнесмен сетовал на нехватку средств и просил об оплате от Пентагона. В Пентагоне заявили, что большинство терминалов связи для Украины оплатили именно США, Польша и другие благотворители.

Затем Маск решил оправдаться за отказ от финансирования Starlink для Украины, заявив, что РФ пытается убить эту систему работы спутникового Интернета.

Еще позже бизнесмен сообщил об отзыве компанией обращения к Пентагону об оплате работы Starlink в Украине.

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